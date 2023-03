Bochornoso momento en ‘Buen Día Colombia’ con la mamá de Óscar Naranjo

Muchos colombianos recuerdan a Óscar Naranjo por su polémica participación en Protagonistas de novela. El momento más representativo que vivió fue cuando tuvo un fuerte altercado con Elianis Garrido, quien, posteriormente, fue eliminada debido a su violenta reacción. “Me dio una crisis nerviosa por un cara a cara. Al escuchar los comentarios de mis compañeros me descontrolé. La presión fue fuerte y todo me salió mal”, dijo en entrevista con Buen Día Colombia.

En la más reciente emisión del programa matutino de RCN, estuvieron como invitados Óscar Naranjo y su madre, la señora Belisa, quien ha sido la persona que lo ha apoyado en todas las etapas de su vida.

La entrevista se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales. Violeta Bergonzi le preguntó sobre si pensaba que la homosexualidad era una condena, a lo que él contestó: “Dios los ama, Dios es amor, me ama a mí con todas las pataletas. Dios me habló a mí, por su palabra, el proceso que tuvo que vivir, varias experiencias que tuve que pasar, con respecto a las liberaciones espirituales, no es que ya, yo cambié por mi propia voluntad”, dijo haciendo referencia a que, desde hace unos años, dejó de ser homosexual.

¿Qué pasó con la mamá de Óscar Naranjo en ‘Buen Día Colombia’?

El momento que se hizo viral fue cuando el presentador Andrés López le hizo una pregunta a la progenitora de Óscar, pero, lo que no sabía, era que ella es sorda. “Señora Belisa, cuando su hijo le dice hace 12 años que…”, comenzó diciendo. Pero, al notar que la mujer no le prestaba atención, dijo: “Señora Belisa, míreme”.

En ese momento, Óscar le recordó que ella no lo podía escuchar. Por esa razón, López, un poco apenado, le pidió que le hiciera la respectiva traducción en lenguaje de señas para que se pudieran entender. Los comentarios no se hicieron esperar, criticando la actitud del presentador. “Antes de presentar debería saber más de los invitados”, “pecó en no saber de la discapacidad de la señora, pero no le veo mala intención”, “cómo es posible esa falta de respeto y no saber a quién van a entrevistar y tener un intérprete para ella”, “no saben ni a quien entrevistan. Se nota que le había dicho, aunque sea buenos días”, “gran error como no conocer un poco de los invitados”, “esos presentadores se les nota la falta de educación, no más con oírlos hablar se ve que no leen lo más mínimo”.

¿Por qué Óscar Naranjo bloqueó a Edwin Garrido de WhatsApp?

Edwin Garrido fue uno de los compañeros de Óscar en el reality show de RCN. En una entrevista que brindó hace un tiempo, Garrido confesó que, el año pasado, el cordobés lo bloqueó de WhatsApp luego de publicar un video donde afirmaba que estaba vendiendo alimentos de manera informal en su natal Chinú. “Yo lo llamé y hablé con él porque muchas personas me escribieron que querían darle ayudas económicas y de varios ceros ¿Saben qué hizo? ¡Me bloqueó! Él sabe que yo ante Dios no puedo mentir. Le dije: ‘Óscar, hay personas que te quieren dar una mano desde el amor’, pero él está tan claro con Dios que dijo que no hacía esas declaraciones para beneficiarse (...) Él no quería que la gente pensara que había hecho ese vídeo para ganar algo y por eso me bloqueó, porque no quería que yo le diera el teléfono a las personas que me habían pedido ayuda para echarle una mano”, explicó Garrido.