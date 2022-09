Camila Avella, expresentadora del Desafío quiere convertirse en Miss Universo

Camila Avella es considerada una de las mujeres más bellas de Colombia debido a su atlético cuerpo y sus ojos verdes. Desde muy joven ha trabajado en la industria del entretenimiento como modelo y presentadora de televisión.

En 2018, Camila presentó su candidatura para representar a su natal Casanare en el Concurso Nacional de Belleza, a pesar de que todo parecía ir viento en popa, no pudo participar en el certamen de belleza. Según aseguraron varios medios, entre ellos la revista Semana, la modelo, nacida en Yopal, las directivas del concurso dieron su negativa, pues la joven incumplía con el reglamento al tener un contrato laboral con un canal de televisión y con un mánager.

Camila no estuvo de acuerdo con la decisión y afirmó que las causas de su descalificación no serían ciertas. Finalmente, la joven no pudo participar en el reinado y su sueño se desvaneció.

Puedes leer: Santiago Alarcón denuncia acoso por joven que dice ser hijo suyo y de Shakira

Hace unas semanas, la organización de Miss Universe dio a conocer que, teniendo en cuenta la nueva dinámica mundial, había decidido realizar modificaciones en su reglamento, según el cual, en el concurso podrían participar mujeres casadas, divorciadas y con hijos.

Tras el anuncio, cientos de cibernautas no dudaron en escribirle a Camila y animarla a participar, pues recordemos que modelo de 27 años, se casó en 2020 con el empresario Nassif Kamle, con quien tiene una hija llamada Amelia.

Te puede interesar: Catherine Siachoque y Miguel Varoni: la razón por la que no han tenido hijos

Camila Avella, quien fue la anfitriona de Playa Oro en Desafío 2018: Súper Humanos XV años, decidió darse una oportunidad en los concursos de belleza y se postuló ante la organización de Miss Universe Colombia para representar al departamento de Casanare.

“SOY CASANARE 💛💙❤️ estoy segura de que las personas que me conocen saben lo orgullosa que me siento de ser llanera y sueño con poder ser la primera MUC que tenga mi departamento, pero no la última, Casanare un departamento que lamentablemente ha tenido mala imagen y lo han catalogado como el departamento más peligroso del país, lo que ustedes no saben es la calidad humana que tenemos los Casanareños”, afirmó la expresentadora a través de redes sociales, confirmando su postulación en el certamen de belleza.