Con 26 años de matrimonio, Catherine Siachoque y Miguel Varoni se consolidan como una de las parejas más estables de la farándula colombiana y latinoamericana. Su amor de novela inició cuando grababan Las Juanas, telenovela de RCN. Se cruzaron en el pasillo de un avión. En medio de las jornadas de grabación de la producción el amor fue consolidándose. Catherine y Miguel lucharon contra todo pronóstico y hoy continúan juntos.

Ahora, sus nombres vuelven a ser tendencia por un tema al que ya se han referido anteriormente. Mientras sus carreras continúan siendo un éxito en México y Estados Unidos. Ella, de 50 años, y él de 57, siguen sin ver una prioridad el ser padres en este momento.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni: la razón por la que no han tenido hijos

Durante una transmisión en vivo en su Instagram, la pareja desmintió delante de millones de seguidores que su decisión de no tener hijos se tratara por un tema de vanidad y apariencia física. Fue la misma actriz de Sin senos sí hay paraíso y Oscuro Deseo quien contestó.

“Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Yo tengo la bendición que me ha obsequiado Nuestro Señor, y es darme unos papás que parecen unos novios, unos hermanos maravillosos. Tengo tres hermanos hombres a los que amo con toda mi vida, tengo tres sobrinos que amo con mi vida. Ese es mi regalo, yo nunca pondría nada y mucho menos una figura”, dijo la bogotana, para desmentir que su físico fuera un impedimento para convertirse en madre.

“Hay mujeres que quedan más divinas después de eso y si quedara más gordita pues le entregué veintipico de años a este hombre. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira” finalizó.

Catherine Siachoque no descarta la adopción y también congeló sus óvulos

Después de su testimonio en redes sociales, sus seguidores se encargaron de recordar que la pareja no descarta otros métodos para formar una familia si algún día lo desean. “Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto tristemente de fertilidad, entonces dije: ‘Yo voy a hacer esto con anticipación, congelo, hay que creerle a la ciencia’”, dijo hace un tiempo la actriz para el programa Noches de luz.