Camilo: le gusta estar descalzo, tartamudea y otros secretos que nadie conoce

El nombre de Camilo ha sido tendencia en las últimas horas, gracias a las cuatro estatuillas que recibió en la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2021. A su corta edad, ha logrado posicionarse a nivel nacional en internacional como uno de los compositores y cantantes con mayor reconocimiento.

Desde que audicionó y ganó el Factor XS en el 2007, su carrera ha estado en ascenso gracias a éxitos como Vida de rico, Ropa cara, Tutú, Favorito, Millones, Por primera vez, Índigo, entre otros. A continuación, te presentamos algunas curiosidades del cantante que seguro te sorprenderán.

1. Su nombre completo es Camilo Andrés Echeverry Correa. Nació en Medellín, pero desde muy pequeño vivió en Montería.

2. Si no fuese cantante, hubiera sido cocinero. Según ha contado en varias oportunidades, le gusta hacer tacos de verdura y curry.

3. Sufre de Narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño.

4. Debido a esa enfermedad, el artista hizo varias revelaciones durante una entrevista con Los40.com: “camino de noche, me afeito y no me doy cuenta, saco hielos y me quedo dormido con ellos en la sala”.

5. Al cantante le gusta caminar descalzo por toda su casa. Sin embargo, en varias de sus presentaciones también se ha dejado ver sin zapatos llamando la atención de los usuarios en redes sociales, quienes han reaccionado con comentarios negativos al respecto.

6. Tiene como manía comerse las uñas, tartamudear cuando está nervioso y crujir los dedos.

7. Le tiene pánico a las cucarachas.

8. Tiene más de 15 tatuajes, y su favorito es un panal de abejas que representa su casa, pues sus padres son apicultores.

9. Es vegetariano, instructor de yoga, le gusta bucear, madrugar y leer mucho.

10. Ha compuesto varios temas reconocidos como Sin Pijama, de Becky G y Natti Natasha, Sin querer queriendo, de Lali y Mau y Ricky, Pa dentro, de Juanes, entre otras.