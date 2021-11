VIDEO: el particular medio de transporte que utiliza Evaluna en su embarazo

Evaluna Montaner y Camilo siempre han generado todo tipo de emociones en las redes sociales. Desde que anunciaron que se convertirán en padres por primera vez han despertado la curiosidad de sus fanáticos, quienes han querido conocer cada detalle de esta nueva etapa para la familia Echeverry Montaner.

Como ya se conoce, la pareja llamará a su primogénito, Índigo, aunque revelaron que no conocerán el sexo del bebé hasta el día que nazca. Por otro lado, la nueva mamá eligió un particular medio de transporte para movilizarse durante su embarazo. Fue su padre, el cantante Ricardo Montaner, quien compartió el video a través de su cuenta de Instagram, y terminó enterneciendo las redes sociales. En las imágenes, se observa a Camilo, su yerno, y a Mau, su hijo, alzando a Evaluna. “Nuevo medio de transporte para la futura mamá”, escribió Montaner en la descripción de la publicación. El clip, que no supera los 4 segundos de duración, está por superar los 3 millones de reproducciones y tiene cientos de comentarios de los internautas.

“Ahora Evaluna se aprovecha de la nobleza de sus hermanos”, “la ternura que me genera este video”, “qué tiernos, cuando esté de 8 meses que siga aguantando el transporte”, “algunas personas son muy afortunadas, qué consentida”, “son una familia hermosa que refleja el amor de Dios en sus vidas”, “qué belleza, tan consentida”, fueron los mensajes que dejaron en la publicación, que, además, fue replicada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos.

Evidentemente, Ricardo Montaner está muy feliz por el bebé que viene en camino, de hecho, ya dio su opinión sobre si desea que su nieto sea niño o niña. “Un pequeño pez está rondando en esa panza …Esperando a Índigo. Yo creo que es nena, pero si es varón igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia”, dijo el artista a través de Instagram, quien no ve la hora de convertirse en abuelo.

