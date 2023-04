Camilo reveló la foto que lo enamoró de Evaluna, en el 2014

Camilo y Evaluna conforman una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Desde que están juntos, en redes sociales y medios de comunicación no se ha dejado de hablar de ellos. Muchos de sus seguidores admiran su relación pues aparentan ser muy unidos y estar muy enamorados. Incluso, eso ha hecho que reciban no solo buenos comentarios, sino también críticas pues, para algunos usuarios, a veces tienden a ser muy “empalagosos”.

Camilo Echeverry reveló detalles de su matrimonio con Evaluna Montaner y desmintió que todo fuera color de rosa, como muchos pensarían. Foto: Instagram

Son tan admirados que, de hecho, tienen un numeroso club de fans llamado ‘La Tribu’. Constantemente, la pareja suele interactuar con ellos no solo en los shows sino también a través de sus redes sociales.

Así enamoró Evaluna a Camilo

La historia de amor de Camilo y Evaluna comenzó en el 2014 cuando se conocieron en un comercial de shampoo donde sintieron que tenían buena química. Al poco tiempo, la hija de Ricardo Montaner contactó al colombiano por Twitter. “Oye, mira lo que me acabo de encontrar, espero que todo esté muy bien, que Dios te bendiga”, le escribió. Desde entonces, comenzaron a intercambiar mensajes y cuando se volvieron a encontrar, oficializaron su romance.

Foto de Evaluna que enamoró a Camilo

Esta semana, el intérprete de Índigo, publicó una fotografía que data de ese año cuando se conocieron. Según confesó el artista, esa imagen lo enamoró de la madre de su hija. “Con esta foto fue que me enamoré de la pulga”, escribió.

Evaluna aparece muy sonriente, al parecer, mientras grababa un video musical de su padre. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Los internautas destacaron la forma de ser de Camilo, quien se ha caracterizado por ser muy romántico y especial. “Ustedes son unos divinos”, “tienen la relación que quiero tener algún día”, “son los más bellos del planeta”, “son nuestro claro ejemplo de que el amor existe y es puro”, “gracias por transmitirnos tanto ambos y enseñarnos tantos valores de unidad”, “son una hermosa pareja y una hermosa familia”, comentan sus seguidores.

¿Por qué Camilo y Evaluna llamaron Índigo a su hija?

La pareja generó todo de comentarios cuando anunció cómo se llamaría su hija. Camilo y Evaluna escogieron un nombre unisex. “Nos encanta el índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Además, me encanta como suena. Nos encantó este nombre, me encanta la sonoridad, es una palabra esdrújula que me fascina, me encanta lo que significa místicamente y espiritualmente, me encanta el índigo como color, la textura del índigo como trabajo textil”, dijo el colombiano en una oportunidad.