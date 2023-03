El Puma de ‘La Descarga’, reveló que pasó con Laura Azul: “malinterpretaron cosas”

El pasado lunes, 6 de febrero, El Puma Vallenato fue eliminado de La Descarga, el templo de la música, por decisión de Marbelle, Maía y Santiago Cruz.

Durante los días anteriores, el cantante vallenato, del equipo de Gusi, estuvo envuelto en una polémica por un supuesto romance con Laura Azul, del equipo de Maía y quien también fue eliminada en el más reciente capítulo. Eso generó múltiples comentarios y disgustos entre los demás participantes dentro del ‘Campamento musical’.

En entrevista con Vea, el artista vallenato aclaró qué fue lo que pasó realmente con su colega Laura Azul, qué dijo su esposa y cómo fue su paso por el reality de Caracol Televisión.

¿Cómo fue tu experiencia en ‘La Descarga’?

“Me sentí tranquilo, siendo tal cual soy, el humorista, mamador de gallo, el coqueto, elegante, galán con las mujeres, el respetuoso, no tuve pelas con nadie, no salí mal de La Descarga con nadie, fue una experiencia enriquecedora, muy bonita, tuve la oportunidad de compartir con tantos talentos, colegas, me lo disfruté al máximo.

Ya el cansancio estaba haciendo de las suyas, la falta de sueño me estaba dando muy duro, tanto así que todavía no me recupero de eso… Había una tensión muy tremenda en mi Selección, la de Gusi, y estábamos durmiendo en la de Maía, entonces eso se convirtió también en otro pensamiento adicional… Ya habíamos conversado con Gusi, la situación no se arregló, entonces todo ese tipo de cosas van cargándonos y quitándonos la tranquilidad y la capacidad vocal, porque para nosotros los cantantes la medicina por naturaleza es el descansar, el sueño para nosotros es nuestro revitalizante y eso es algo que no pude conseguir en los últimos cinco días”.

¿Qué pasó realmente con Dareska y Laura Azul?

“Yo por ser como soy, tan coqueto, elegante, tan galán, tan cariñoso con las mujeres, muchas veces confunden eso. Jamás hubo un beso con nadie, traté de ser lo más consentidor y ‘pechichón’ como decimos en La Guajira con todas las muchachas, con Lauvel, Laura Azul, Dareska, Taty Flow y con Katta Kastaño, esa es mi forma de ser, el ser cariñoso. Yo me crie en un ambiente de mujeres, fui criado por mis dos abuelas, por mi mamá y mi hermana. Cuando viví en Barranquilla, cuando niño, estaba rodeado de seis tías, entonces ese es mi conductor regular con las damas, hacerlas sentir bien, especiales, hacerlas reír, para mí eso es maravilloso. Entonces se inventó ese bochinche que, entre Laura y yo, había pasado un beso, pero no ocurrió ni existió, se malinterpretaron muchas cosas y obviamente a Laura Azul le afectó mucho eso y a mí también porque yo tengo mi esposa, mis hijos, un público y unos seguidores y a lo mejor verían eso como el televidente de este lado lo quiere ver.

Conforme besé a Laura Azul en la frente, así lo hacía con Dareska, con María Nelfi, a quien quiero tanto, le besaba las manos, la frente, los cachetes, la acompañaba al baño y entraba con ella, obviamente con ella no me iban a inventar un ‘bonche’, pero cuando estamos ya en esta recta tan difícil, en la recta final, cualquier desliz que uno de, lo aprovechan para meterle zancadilla y eso fue lo que ocurrió”.

¿Qué dijo tu esposa al ver todo lo que ocurrió?

“Duramos muchísimo tiempo hablando… Me hizo muchas preguntas y mi respuesta fue lo que debe ser, sincera. Le dije, ‘no hubo beso, fui coqueto y cariñoso como ya me conoces, no le falté el respeto a ninguna mujer’. Laura Azul dijo que el algún momento intenté darle un beso, pero no. Lo que pasa es que, en La Guajira, de donde yo vengo, lo que para nosotros puede ser normal para otras partes puede ser algo un lanzado, un irrespeto.

Yo tengo totalmente claro en mi mente, corazón y mi alma que lo que quiero es lo que tengo y mi patrimonio sentimental es mi esposa y mis hijos y eso seguramente no va a cambiar”.

¿Cómo quedó la relación con Breiner?

“Yo salí sin ningún resentimiento del campamento, con nadie. Breiner tiene una personalidad muy fuerte, a veces es explosivo, no mide las palabras, se manda con todo, pero me pidió perdón, acepté su arrepentimiento y estoy esperando que acá afuera cuando nos veamos honestamente se vea esa reconciliación y ese arrepentimiento de parte de él. Estamos en un juego donde las estrategias son el pan de cada día, pero ya en su conciencia estará la honestidad y el cariño que me manifestó y por mi lado sin ningún resentimiento porque entiendo que estamos en un juego”.

¿Qué viene para ti luego de tu paso por ‘La Descarga’?

“Tenemos un abanico de canciones que, desde el año pasado, hemos venido pre-produciendo… Tenemos nueve canciones y tenemos que definir cuál vamos a lanzar para asimismo preparar algo elegante, bonito y que la gente se lo goce. Esta oportunidad de haber estado en La Descarga hay que aprovecharla para que la gente siga conociendo lo que con tanto amor hacemos por nuestros seguidores”.