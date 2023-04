Carolina Cruz reaccionó a rumores que apuntan a que Clara Chía era hombre

La vida de Shakira y Piqué no deja de ser el centro de atención para la prensa española, los paparazzis y millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes día a día están al pendiente de todo lo que ocurre con ellos.

Te puede interesar: ‘La Gorda Fabiola’ se someterá a procedimiento estético a sus 59 años

Shakira y Piqué. Foto: Instagram

El exjugador del Barcelona y su novia, Clara Chía, han sido los protagonistas de múltiples titulares en la prensa española, pues los han captado muy enamorados en diferentes lugares de Barcelona. Por ahora, se desconoce con exactitud cuánto tiempo llevan juntos, pero en España aseguran que más de un año. De hecho, se cree que comenzaron su relación cuando el futbolista todavía era pareja de Shakira y que esa habría sido la razón de la separación.

Más noticias de Shakira y Piqué Video: Shakira no ha terminado su mudanza a Miami. Así dirige todo en Barcelona Se conoció un video donde se observa cuando sacan los enseres de la casa que Shakira compartió durante muchos años con Piqué y sus hijos. Leer aquí: Video: Shakira no ha terminado su mudanza a Miami. Así dirige todo en Barcelona Shakira le puso inesperada condición a Piqué para visitar a sus hijos en Miami Hace una semana, Shakira se fue de Barcelona con sus hijos Milan y Sasha para iniciar una nueva vida lejos de Piqué y Clara Chía. Leer aquí: Shakira le puso inesperada condición a Piqué para visitar a sus hijos en Miami

¿Clara Chía era hombre?

En los últimos días, salió a la luz un rumor en medios internacionales y redes sociales que dejó a más de uno sorprendido. Supuestamente, Clara Chía, la novia de Piqué, era hombre y se llamaba Esteban Chía Martí. Como si fuera poco, a esa información, que podría ser fake, se suma que, al parecer, Gerard y Shakira tenían conocimiento de la situación y que incluso, el deportista habría pagado el cambio de género de la joven estudiante de Relaciones Públicas.

En las redes sociales hay comentarios divididos al respecto. “No la cambió por un Twingo la cambió por un transformers convertible”, “ahora entiendo el “Clara - mente no es como suena”, “ahora entiendo la lírica ‘es igualita que tú’”, “no le dejan la vida en paz a Clara”, “pobre Clara, no saben qué más inventar”.

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre los rumores de Clara Chía?

En la más reciente emisión de Día a Día, de Caracol Televisión, los presentadores tocaron el tema de la novia de Piqué. Carolina Cruz se mostró muy sorprendida con esa información y aseguró: “el chisme no es que Clara Chía le está siendo infiel a Piqué, sino que en redes sociales se ha hecho viral la versión de que Clara Chía era un hombre”, dijo mientras sus compañeros de set se reían. Enseguida, agregó: “dicen que Clara Chía era un hombre y que su nombre era Esteban Martí. Según los medios y la prensa española. Ustedes saben que con el tema de los paparazzis son bien difíciles”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sobre los rumores que supuestamente los padres de Milan y Sasha ya tenían conocimiento del tema, dijo: “dicen que todo el proceso ha sido pagado por Gerard Piqué, no sabemos si es verdad, pero es el chisme que está más fuerte en los medios internacionales. Empiezan a buscar pedacitos de la canción y dicen que Shakira sabía desde hace mucho tiempo, por eso los significados de la canción: ‘Igualita a ti’ y ‘alguien como tú’”.

La vallecaucana, aseguró que ella también ha sido víctima de especulaciones por sus relaciones sentimentales. “Cada que me siento a revisar las redes sociales, tengo que aceptar que me asusto y me da miedo”.