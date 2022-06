Christian Nodal y Belinda aún conservan un tatuaje de su relación. ¡Conócelo aquí!

Una de las rupturas más sonadas del mundo del espectáculo, ha sido, sin duda, la de Christian Nodal y Belinda. Una vez dieron a conocer que ya no estaban juntos, aseguraron que no iban a dar detalles al respecto. Sin embargo, con el paso de los días, la expareja ha protagonizado varias polémicas por las posibles razones por las cuales terminaron, demostrando que, al parecer, no quedaron nada bien.

Belinda y Christian Nodal comenzaron su romance durante ´La voz México´, y se comprometieron en mayo de 2021. Foto: getty

Luego de la ruptura, tanto Belinda como Nodal han estado enfocados en sus carreras artísticas. La intérprete de Luz sin gravedad ha estado dedicada a su otra pasión, la actuación. Recientemente interpretó a ‘África’ en la serie Bienvenidos a Edén, de Netflix. Por su parte, Nodal ha estado en giras, pero también, ha protagonizado otras polémicas con algunos de sus colegas como J Balvin.

Christian Nodal y Belinda no se han eliminado un tatuaje en común

Otras de las razones por las que Christian Nodal se ha convertido en tendencia, ha sido por ´borrar´ los tatuajes que se había hecho en honor a Belinda y por los que se ha mandado hacer después de la ruptura.

Se rumoraba que el intérprete de Adiós amor ya se había eliminado todos los grabados que tenía en honor a Belinda. Sin embargo, en los últimos días se conoció que, al parecer, le falta uno, que es el mismo que tiene la actriz.

Los internautas fueron los encargados de detallar que, aparentemente, los dos artistas aún conservan ese tatuaje, un número 4, que se hicieron cuando llevaban justamente ese número de meses de noviazgo.

Christian Nodal y Belinda hacen votos de amor con tatuaje👫❤️

El romance que viven Christian Nodal y Belinda sigue creciendo día con día. Ambos se tatuaron un número cuatro en sus manos, lo cual es una referencia a que fue en un día 4 cuando comenzaron a ser pareja #BelindaYNodal pic.twitter.com/RG3nx33Fdq — Romega TV (@Romegadigitaltv) September 7, 2020

En un video que publicó Belinda mientras hacía un tutorial de maquillaje, los internautas detallaron que en uno de sus brazos todavía tiene el 4 con un corazón. Por su parte, Nodal publicó una foto donde aparece con su mascota dejando al descubierto la mano en que todavía conserva ese mismo tatuaje.

