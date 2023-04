Christian Nodal y Cazzu: se filtró el género del bebé y la fecha de su nacimiento

Desde hace varios meses, se venía rumorando que Christian Nodal, ex de Belinda, y su novia Cazzu, estaban esperando su primer hijo, pero esa información no había sido confirmada o desmentida por ninguno de los dos.

Cazzu está embarazada de Christian Nodal

Fue hasta este fin de semana, que la artista argentina decidió hacer pública la noticia. Lo hizo durante un concierto en Buenos Aires. La novia de Nodal lucía un traje blanco con transparencias. De repente, dijo: “es muy importante la gente que vino a acompañarme. Gracias. ¿No les parece que estoy cantando mejor?”, les preguntó a sus fanáticos.

El momento más emotivo se dio cuando realizó una pose de perfil y acarició su barriguita. “Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago ‘pis’ más seguido. Aun así, yo soy como todos ustedes, como verán, me pasan las mismas cosas. Si me tropiezo, me lastimo, si no me cuido, me quedo embarazada. Lo mismo”, dijo muy emocionada.

¿Nodal y Cazzu esperan una niña?

De acuerdo con ‘Chamonic’, una periodista de espectáculo, Cazzu se habría realizado un ultrasonido el pasado 26 de enero que habría dejado en evidencia el género del bebé y el tiempo de gestación que tiene. Al parecer, la artista tiene cinco meses de gestación y estaría en la dulce espera de una niña que nacería en agosto o principios de septiembre.

En redes sociales, los internautas no han dudado en felicitar a la pareja por convertirse, próximamente, en padres. “Me hace feliz ver que un bebé viene al mundo amados por sus padres”, “destapar así su embarazo jaja fue muy top. Lo hizo por lo alto. Felicidades a ambos”, “hermosa Cazzu”, “felicidades por ese nuevo ser”, “qué bonita como le dio la sorpresa a sus fans”.

¿Cómo es el verdadero nombre de Cazzu y cuántos años tiene?

Su nombre de pila es Julieta Emilia Cazzuchello, pero en el mundo artístico es conocida como Cazzu. La trapera, cantante, compositora y directora, nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile, Pintado, Argentina. Actualmente tiene 29 años.

¿Cuántos años tiene Christian Nodal?

Christian Jesús González Nodal, mejor conocido como Christian Nodal, nació el 11 de enero de 1999. Actualmente tiene 24 años y es considerado uno de los cantantes y compositores mexicanos más escuchados en Latinoamérica y en otros países del mundo.