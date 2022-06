Christian Nodal confesó que intentó quitarse la vida

La vida de Christian Nodal ha sido de gran interés para el mundo del espectáculo. Este año, sobre todo, se ha convertido en tendencia luego de terminar con Belinda, con quien ya estaba comprometido. Su boda era una de las más esperadas del 2022.

Te puede interesar: “Va de mal en peor”: Christian Nodal es criticado por su nuevo look

Alrededor de su ruptura han surgido varias polémicas pues, aunque en un principio, aparentemente todo había quedado bien entre ellos, más adelante, comenzaron a lanzarse indirectas por parte del artista y las revelaciones de algunos inconvenientes que podrían haber desencadenado su rompimiento. Se rumora que problemas de dinero e infidelidades serían las principales causas de la ruptura. En los últimos días también ha dado mucho de qué hablar por su relación sentimental con la cantante Cazzu, con quien se ha dejado ver muy cariñoso.

Vea también: ¡Adiós Belinda! Christian Nodal y Cazzu sí son novios

Christian Nodal lloró en un concierto en Montería

De igual manera, fue tendencia por llorar en un concierto en Montería afirmando que no era un modelo a seguir. “Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, dijo.

Christian Nodal reveló que intentó quitarse la vida

En la más reciente edición de la revista Rolling Stone, de la cual fue portada, Christian Nodal hizo unas fuertes declaraciones sobre su vida. Uno de los episodios que más impactaron de su historia, ocurrió cuando, desesperado por las difíciles circunstancias que atravesaba, decidió acabar con su vida. Si no hubiera sido por su abuela, quien lo salvó, otra sería la historia. “No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”.

Te puede interesar: Exvocalista de Grupo Niche reveló cómo fue perder a dos de sus hijos en 6 meses

Su mamá padecía de epilepsia y su padre debía salir constantemente a buscar el sustento de su casa, por esa razón, el intérprete de Adiós amor creció bajo el cuidado de su abuela, doña Rosario Gil Palomares, conocida cariñosamente como ‘Chayo’, quien murió a principios de febrero del 2021, cuando el artista todavía estaba con Belinda. El artista se mostró bastante afectado pues ella era una de las personas más importantes de su vida y además, lo encaminó en la música. Doña Chayo asistía a un templo mormón, y allí Nodal adoptó la trompeta como su instrumento favorito. “Yo la pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar, yo sentí por primera vez a Dios en la música”, aseguró.

Sobre la enfermedad de su madre, el artista dijo que lo llevó a sufrir de ansiedad. “Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando”.

Te puede interesar: Christian Nodal sufre tremenda caída durante un concierto en Guatemala

La música fue su salvavidas

Gracias a su asistencia a la iglesia mormona, Nodal comenzó a interesarse cada día más en la música, hasta que se convirtió en una pasión. “Crecí pensando que todo el mundo vivía eso en su casa, ¿sabes? Pensé que todos debían cantar también, que todos hacían música. De niño tenía esa inocencia, y conforme fui creciendo, pues me di cuenta de que era un don muy bonito, y que era un regalo de Dios”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El apoyo de sus padres y de sus abuelos lo llevaron a ser el artista que es hoy en día, pese a que en su infancia tuvo que pasar por duros momentos. Finalmente, los sacrificios valieron la pena, y hoy es uno de los cantantes de música regional más famosos, no solo en México, sino a nivel mundial. “Crecí entre la música y Dios, eso me ayudó muchísimo. De niño siempre fui como muy ingenioso. No tuve celular como hasta los 16 años, no tenía videojuegos, ni nada de eso, esas cosas eran de los primos ricos. Entonces en mi casa se jugaba a las escondidas, a los quemones, a los trompos, a hacer casitas en el árbol, ¿me entiendes? Todo muy inocente. Aprendí a usar mi imaginación”.