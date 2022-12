¿Chyno Miranda se casa con su novia Astrid Falcón? Esto se dice

El polémico y mediático caso de la salud de Chyno Miranda sigue en los reflectores de la prensa internacional, mientras su madre Alcira Pérez y su novia Astrid Dayana Torrealba Falcón continúan enfrentando líos legales por su custodia. Luego de cambiarse de clínica por supuestos malos tratos, y de recibir a su familia materna en el centro de rehabilitación El Cedral para celebrar su cumpleaños número 38, se conoció un nuevo detalle sobre la vida del cantante.

Te puede interesar: Evaluna Montaner compartió imagen inédita de su parto junto a Camilo

Según Horacio Morales, abogado de la madre del artista y de su prima, Yarubay Zapata Pérez, el ex integrante de Chyno y Nacho estaría a horas de contraer matrimonio. La progenitora del artista no habría aprobado la unión hasta que su hijo no fuera dado de alta por parte de un médico especialista.

El cantante Chyno Miranda recibió la visita de su madre, Alcira Pérez. Celebró su cumpleaños número 38 en un centro de rehabilitación. Foto: Instagram

Chyno Mirando se casaría hoy o mañana

Morales comunicó la noticia en el programa de Univisión Despierta América, y reveló las acciones legales que llevó a cabo con su cliente para intentar impedir el matrimonio. “En la visita anterior el Chyno Jesús Miranda le había participado a su mamá efectivamente que quería casarse con Astrid, su mamá le había dicho que no tenía ningún problema, que es su vida, pero debería estar totalmente sano, recuperándose en su casa y que su médico tratante lo catalogue apto para poder ejercer en todas sus facultades mentales”, reveló el abogado al programa.

Más sobre Chyno Miranda: Chyno Miranda: su novia no estaría pagando los gastos en la clínica ‘El Cedral’ Chyno Miranda se reencontró con su familia y celebró su cumpleaños

Según su entrevista, dado que la boda se realizaría hoy 2 de diciembre o mañana 3, día del cumpleaños de Astrid, ayer junto a su cliente interpusieron una escritura al Tribunal Noveno de Primera Instancia solicitando la inhabilitación de su hijo y advirtiendo sobre el posible enlace civil entre la pareja. “Yo observo que la ciudadana Astrid montó una trampa, a mi manera de ver, hace siete meses se inventó un cuento de que no se le permitía la visita a ‘Tía Panchita’ como pareja sentimental, esto es falso, no se le permitió una sola vez porque estaba intoxicada bajo el consumo de estupefacientes, esto evidentemente es contraproducente para alguien que se está desintoxicando”, reveló Morales. Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto, pero sus seguidores siguen a la expectativa de ver pronto algunas imágenes que confirmen la supuesta boda.