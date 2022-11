Chyno Miranda se reencontró con su familia y celebró su cumpleaños

La salud y el ingreso de Chyno Miranda a un nuevo centro de rehabilitación continúan sido motivo de la polémica familiar y mediática entre Alcira Pérez, madre del cantante y Astrid Dayana Torrealba Falcón, su novia. Una reciente imagen del integrante de Chino y Nacho, acompañado de su familia materna y sosteniendo un globo de cumpleaños, es tendencia en redes sociales.

En una reciente entrevista con Despierta América, la madre del artista dio declaraciones sobre el estado actual de la salud de su hijo y entregó detalles de la celebración del venezolano. La controversia continúa en medio de una disputa familiar sobre la custodia de Miranda, que ya está en los tribunales.

Así celebró su cumpleaños Chyno Miranda

Ayer, 15 de noviembre, Jesús Alberto Miranda Pérez celebró su cumpleaños número 38 y recibió la visita de su mamá, Alcira Pérez, en El cedral, centro de rehabilitación donde se encuentra en la actualidad. Como reveló la mujer al programa anteriormente mencionado, ella y la novia de su hijo lograron acordar un cambio en sus días de visita, para que Pérez pudiera compartir la fecha especial. Normalmente, la madre visita al artista los lunes, miércoles y viernes, mientras Astrid Dayana asiste los martes, jueves y sábados.

“Lo primero que hago siempre que lo veo es abrazarlo, Dios te bendiga mi muchacho, él sabe que yo no lo dejo, no lo abandono. Quiero verlo feliz y sano, verlo con gente que lo quiere y lo aprecia. A él le encanta su familia, le gusta que su familia esté a su lado y acá no le gusta porque no se pudo. Él se va a levantar, él estaba muy bien en la anterior clínica, pero yo sé que con nosotros estará bien”, dijo la progenitora del artista para el programa de Univisión.

¿Cómo se siente Chyno Miranda en la nueva clínica?

Según Alcira Pérez, su hijo no está muy a gusto en la nueva clínica donde fue internado, después de pasar casi un año en Tía Panchita, un centro que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades, pues se dice que habría contratado falsos médicos y no estaría en condiciones óptimas. “Él está recluido en su cuarto o viendo televisión todo el día. Eso le está generando más ansiedad porque solo ve noticias, tiene una terapia bioenergética en la mañana, la única y el resto del día nada más. Yo creo que él está muy ansioso, él solamente espera a la persona que lo visita y pasa todo el día sin hacer nada, eso no es positivo para él”, confesó la madre.

Mientras tanto, se espera que en un mes terminen los exámenes médicos que los especialistas tienen programados para el paciente, y aunque estará supuestamente internado hasta nuevo aviso, la familia del cantante espera tenerlo pronto en casa. “La familia desconoce quién paga su estadía ahí, el valor podría estar por arriba de 8 mil dólares al mes, la clínica nos ha informado que no nos dará esa información”, finalizó el abogado de Alcira Pérez.