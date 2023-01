Clara Chía ya no estaría viviendo con Piqué, ¿crisis por la canción de Shakira?

Medios internacionales reportaron que Clara Chía, la joven novia de Gerard Piqué estaría disgustada aparentemente por la nueva canción de Shakira donde nombra a la nueva pareja de su ex y padre de sus hijos, Milan y Sasha. Hoy se cumple apenas una semana de que la cantante colombiana estrenara su más reciente éxito junto a Bizarrap. Un tema que lideró los rankings de música más importantes del mundo y batió récord en YouTube.

Medios españoles ya habían notificado que a Clara Chía Marti le había molestado una frase en particular de la canción, lo que se dice ahora es que ya habría tomado ‘cartas en el asunto’ al irse del apartamento donde vivía con el exfutbolista español de 35 años.

Claramente fue alguien de su familia quien aconsejó a la colombiana Shakira de colaborar con Bizarrap y estrenar la ‘tiradera’ a Gerard Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram

¿Crisis en relación de Piqué y Clara Chía?

“Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, sería la frase de la canción que, supuestamente, molestó a Clara, según la periodista Laura Fa del programa español Sálvame. Según varios seguidores de la artista, la colombiana habría indicado en su canción que el padre de sus hijos se había arrepentido de su separación y la buscó en varias ocasiones.

Lo que se supo ahora, según el diario El Español, es que Chía tomó drásticas medidas en su relación y quiso alejarse de su pareja por un tiempo. “Ella ha querido alejarse unos días del piso que comparte con su pareja. Chía ha pasado unos días en su domicilio familiar, en casa de sus padres. Ha optado por arrullarse en el calor familiar”, dijo una fuente consultada por el medio mencionado anteriormente. Piqué y su novia llevarían meses viviendo en el apartamento de soltero que el deportista tiene en la zona de Sant Gervasi, sobre la calle Muntaner de Barcelona.

Según el mismo medio, ella se muestra tranquila, pero estaría agotada y “saturada por la información que le llega desde su entorno”, incluso aseguró que sus amigas le plantearon un viaje fuera para distraerla en este momento.