¿Claudia Bahamón tiene problemas en su ojo como Katy Perry? Esto le sucedió

Hace unas semanas, la cantante Katy Perry fue tendencia, pues durante un concierto en Las Vegas, se le cerró su ojo derecho y aunque trataba de acomodarlo, involuntariamente se le cerraba. Después de varios intentos, su párpado por fin logró acomodarse.

Ahora, quien generó alarma entre sus fanáticos fue Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity, quien lleva más de 20 años en el mundo de la televisión.

La presentadora de MasterChef Celebrity se sinceró y reveló un particular detalle sobre su apariencia física. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué le pasó en el ojo a Claudia Bahamón?

Recientemente, la arquitecta de profesión publicó unas historias en su cuenta de Instagram, donde tiene 4,7 millones de seguidores. Aunque su propósito era brindar una información, terminó alarmando a sus fanáticos, luego que uno de sus ojos se le cerrara involuntariamente, al estilo de Katy Perry. “¡Mis amores! Se me cerró este ojo solito. ¡Ay, no sé! Como que está lento. Tengo un problema en el ojo”, dijo mientras intentaba que su ojo se “normalizara”.

El hecho le generó una risa nerviosa y mientras intentaba abrirlo, su hijo Simón se burló de ella. “Ojo, a propósito del ojo. No te burles de mí”, le dijo la presentadora.

Aunque no le ocurrió con la misma intensidad que a Katy Perry, los internautas sí se preocuparon pues muchos aseguran que ese tipo de detalles son pequeñas pistas que indican que algo no está bien en el cuerpo.

¿Por qué Claudia Bahamón se quitó los implantes de sus senos?

Claudia ha sido una fiel abanderada del cuidado del medio ambiente. Hace unos años se puso implantes en sus senos, según ella, para sentirse mejor con su cuerpo, aunque actualmente ya no los tiene.

La razón principal por la cual tomó la decisión de retirarlos, fue precisamente por ayudar con el cuidado del medio ambiente. “Porque me amo y si desplastifico el planeta, debo empezar por mi templo más sagrado que es mi cuerpo. Fui feliz con mis tetas (aunque siempre fueron pequeñas) mientras las tuve. Me paro del lado de lo que me hace sentir bien y hoy este es el lado que me hace feliz”, dijo la también modelo nacida en Neiva.