¿De qué murió el papá de Claudia Bahamón? Así fue la última llamada que le hizo

Claudia Bahamón es considerada una de las mujeres más hermosas del país. Durante años, se ha destacado por su faceta de presentadora y también ha logrado sumar una sólida comunidad en su cuenta de Instagram de 4,7 millones de seguidores, quienes diariamente elogian no solo su belleza, sino también su carisma y forma de ser.

Generalmente, la expresentadora de MasterChef Celebrity suele mostrar los mejores momentos de su vida. Sin embargo, de vez en cuando, abre su corazón para expresar sus sentimientos y tristezas sobre diferentes temas de su vida.

Así recordó Claudia Bahamón a su padre quien falleció hace tres años

Por medio de su cuenta de Instagram, Claudia Bahamón escribió unas emotivas palabras, dirigidas a su progenitor, el señor Germán Bahamón Vanegas, quien falleció el 7 de noviembre de 2019.

“Esta madrugada tuve la posibilidad de verme en el sueño. Viví lo que me pasa despierta muchas veces. Estaba en la autopista a una velocidad no muy alta y se me cerraron los ojos. Mi otro yo estaba viendo lo que sucedía y me decía ‘Claudia abre los ojos que sé que sabes lo que haces y te vas a chocar’. No quise abrir los ojos. Y entonces, lo predecible: me choqué, se abrieron los airbags y volé- Cumplí mi misión de ir a visitarte pues quería estar más cerca de ti”, se lee al principio del texto, que está acompañado de una foto a blanco y negro de Claudia y su padre.

¿Qué le dijo el papá de Claudia Bahamón en la última llamada el día que falleció?

El 7 de noviembre del 2019, la presentadora recibió unas de las noticias más devastadoras de su vida. La muerte de su padre. En ese mismo texto que publicó en sus redes, la huilense reveló cómo fue la última llamada que tuvo con él, ese mismo día. “Desperté y es 7 de Noviembre. Hoy tres años después aún me retumba en la cabeza la frase que le dijiste a Mateo después de tu accidente, la única llamada que pudiste hacer: ‘perdón, me quedé dormido’. Me llamó Mateo y fue algo así: ‘mi papá se quedó dormido y se chocó pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: perdón me quedé dormido. ¿Estás con mi mamá?…Te marqué incansablemente y te pedía a gritos ‘contestameeeee papiiii por favor’… no tuve suerte. Cuando me preguntan ‘Claudia cómo haces para manejar este dolor?’ - no sé. Algunos días en calma y otros no tanto. La aceptación va y viene. Hoy está lejos, muy lejos. Y parece que ese sentir está bien también, pero rompe mal. Que hijue**** dolor no tenerte en mi vida en cuerpo presente”, fueron las conmovedoras palabras que escribió la presentadora.

¿Cómo murió el papá de Claudia Bahamón?

La presentadora reveló en una oportunidad en Noticias RCN, que su padre sufría de microsueños, y que esa fue la principal razón por la cual tuvo ese accidente de tránsito que le costó su vida. “No podía manejar largos trayectos porque se quedaba dormido. Cerró los ojos diez segundos y se chocó. Estaba destinado a que pasara de esa manera y nosotros sabíamos que podía pasar. Nos llamó y nos contó todo, y después tuvo un paro respiratorio y falleció”.

Según contó, ese mismo día su padre le hizo una llamada, pero ella no alcanzó a contestarle. “Me devuelvo en el tiempo y veo mi celular con su llamada pérdida… Siempre me reclamo: ‘Dios mío, ¿por qué no le contesté ese último día?’”.