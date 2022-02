‘Cochina Envidia’: ¿Cómo controlarla? Esto dicen sus protagonistas

La envidia es un sentimiento que, en algún momento de la vida, todos los seres humanos hemos experimentado. El año pasado, la plataforma Amazon Prime Video anunció la producción de una comedia dramática llamada Cochina Envidia, basada en la obra de teatro Veneno, de la actriz Carolina Cuervo. En diálogo con Vea, las protagonistas de la comedia negra revelaron algunos detalles de la producción.

¿Qué significa para ustedes ser parte de este importante proyecto?

Chichila Navia: “Este es un proyecto en el cual yo siento que no solamente tengo puesto todo mi ejercicio actoral y profesional sino también mi corazón porque hace parte del sueño de mi prima Carolina Cuervo, ella fue la gestora de todo esto”.

Carolina Cuervo: “Cochina Envidia es todo para mí, la verdad es que es casi que el sueño de cualquier creador y cualquier artista”.

Ana María Orozco: “Se mezclan pasiones de todo tipo entre cuatro amigas que se quieren mucho, pero que también se sacan sus trapitos al sol en cualquier momento. Tengo el honor de compartir, además, con cuatro actrices espectaculares, amigas, en el caso de Carolina Cuervo, a quien admiro, creadora de este proyecto. Estoy contentísima”.

¿En algún momento han sentido envidia?

C.N: “Creo que todos los seres humanos las hemos sentido. Entre nosotras las mujeres se vive de alguna manera este sentimiento pasional. Lo que pasa es que hay que aprender a canalizarla, hay que aprender a alegrarse de las bendiciones de los otros, es parte del ejercicio de la vida, pero quien diga que no ha sentido envidia, que no ha estado picado por ese ladito, que me lo presente, por favor. Esta serie habla mucho de las pasiones humanas”.

A.M.O: “Yo creo que todos, realmente si hablamos de envidia, es una pasión que nos avergüenza mucho, es un sentimiento muy incómodo pero yo creo que todos en alguna medida lo hemos sentido. En algunas veces decimos que se siente envidia de la buena, ahí hay una inseguridad. Obviamente hay extremos. Pero yo creo que a todos nos ha tocado en algún punto, que sientan envidia de nosotros o sentirla por inseguridades, por competencia, por falta de merecimiento.

C.C: “Es una pasión constante, yo no creo que sea de un momento específico, hay ciertas cosas que le detonan a uno una pequeña o grande envidia; grande o chiquita pero sigue siendo envidia. Las redes sociales son una fuente de esas pasiones porque, además, normalmente uno muestra lo que no es. Muchas veces cuando uno no es consciente de esas pasiones o cuando no es capaz de asumirlas y aceptarlas, se desbordan”.

¿Cuál fue el reto más grande para ustedes en este proyecto?

A.M.O: “Decir groserías. Yo normalmente no digo groserías, obviamente se me sale algún madrazo de vez en cuando pero no es algo que me fluye naturalmente, entonces ha sido gracioso, divertido. En general cualquier trabajo, cualquier personaje siempre implica un reto, pero rico, en este caso es de esos retos deliciosos”.

Tips para controlar la envidia

C.C: “Asumirla, aceptarla y saber que existe entre nosotros que hay que aprender a convivir con ella, ojalá permitirle que no se desborde, eso sería lo único que uno podría aconsejarle, siempre va a haber algo de lo que carecemos. Es un poco de lo que sucede en Cochina Envidia, eso es una gran realidad y eso demuestra cuáles son los vacíos que a veces tenemos en nuestra vida y cómo de alguna forma no estamos aceptando lo que tenemos y la realidad que nos circunda”.