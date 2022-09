¿Cómo le cae Juan Duque a la mamá de Lina Tejeiro? Esto dijo ella

Una de las relaciones más comentadas de la farándula es la de Lina Tejeiro y Juan Duque. Por lo que se ha podido conocer, la pareja no lleva muchos meses de relación, pero sí lucen muy enamorados.

Te puede interesar: Norman Capuozzo, ex de Lina Tejeiro, se casó con Melanie Gerber

Después de la insistencia de sus seguidores, Vibiana Tejeiro, mamá de Lina Tejeiro, reveló cómo es su relación con su yerno Juan Duque y su familia.. Foto: Instagram - Instagram

Algunos de los seguidores de la actriz la han felicitado por haberse dado una nueva oportunidad en el amor, teniendo en cuenta que, durante años, y según ella misma contó, intentó olvidar a Andy Rivera, con quien duró, entre ires y venires, casi 10 años.

Tal parece que eso ya es tema del pasado. Desde abril se comenzó a rumorar sobre la nueva relación de la actriz con el cantante paisa Juan Duque, que fue confirmada solo hasta hace unas semanas.

Vea también: Fotos: ella es Valentina Rendón, la sexi periodista que relacionan con Matías Mier

¿Qué opina la mamá de Lina Tejeiro sobre Juan Duque?

Algunos internautas han estado a la expectativa por conocer la opinión de Vibiana Tejeiro, la progenitora de la actriz de Padres e hijos, sobre su nuevo yerno, pues, además de ser su mamá, también ha sido su amiga y confidente.

Sobre ese tema, dijo: “Juan me cae bien, hemos compartido varias veces, me parece un muy buen ser humano y creo que eso es lo importante, además todos deberíamos aprender a rodearnos de buenos seres humanos”, acotó.

A través de redes sociales, se ha podido evidenciar que, en efecto, sí han compartido momentos especiales juntos, algunos de ellos, reuniones familiares en la casa de la actriz.

También le preguntaron a Vibiana si ya conocía a la familia del cantante, a lo que ella respondió que, por ahora, no tiene afán de que eso pase, pues hace tan solo una semana, Lina y Juan oficializaron su relación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué le pasó a Lina Tejeiro?

Hace unos días, la actriz preocupó a sus seguidores, cuando su mamá publicó una imagen donde aparece hospitalizada. Inicialmente, se desconocía qué le pasaba, pero, luego, contó que se trató de una infección urinaria, enfermedad que padece desde que era una niña. “Este dolor empezó a pasarse hacia adelante y se me estaba yendo a la vejiga. Resulta que yo sufro de reflujo urinario, es decir, se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias, desde muy chiquita sufro de los riñones porque estudiaba en un colegio militar donde no podía orinar siempre”, dijo en sus redes sociales.

Afortunadamente, Tejeiro contó con la compañía de su mamá, su novio Juan Duque, que llegó desde Medellín a Bogotá para sorprenderla, su mánager y amigos más cercanos.