Con lágrimas, así despidieron Natalia y Yeison Jiménez a dos niñas de La Voz Kids

Anoche iniciaron las batallas en La Voz Kids. Los entrenadores les dieron la bienvenida a sus asesores quienes les ayudan a preparar a sus concursantes. Para el equipo Cepeda llegó el cantante argentino Axel. Para el team Jesús Navarro arribaron Camila y Olga, integrantes del grupo Ventino y al de Natalia Jiménez se integró el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Isa Tous, Isabella y Shaireth del equipo de Natalia Jiménez, se enfrentaron en la primera batalla en el diamante de La Voz Kids. Las tres niñas cantaron La vida es un carnaval, de la autoría de Víctor Daniel pero que se hizo famosa en la voz de Celia Cruz. Su interpretación impresionó no sólo a los entrenadores, sino a todos los televidentes del canal Caracol.

Las tres pupilas de Natalia Jiménez brillaron en el escenario. Al finalizar la presentación de las niñas, tanto los entrenadores como sus asesores, elogiaron la voz de cada una de ellas. Pero solo una podía continuar en La Voz Kids. “Me encuentro en una posición bien difícil porque este es de mis grupos favoritos. Las tres son mis consentidas, a las tres las adoro, las tres tienen un talento diferente, vienen de lugares diferentes y sin embargo aquí están las tres unidas y para mí eso es maravilloso. La música une a la gente. No importa de dónde vengan, no importa quiénes sean, todas son iguales allá arriba”, expresó la entrenadora. Por su parte, Yeison Jiménez agregó: “aquí no termina absolutamente nada, aquí realmente comienza todo”.

Al llegar el momento de tomar la decisión, Natalia no pudo contener las lágrimas, y bastante conmovida, anunció su decisión. “Voy a tomar una decisión personal y por el equipo: tengo que salvar a Shaireth”.

Inevitablemente, las participantes también rompieron en llanto, así que Natalia fue hasta el escenario, las abrazó y les hizo saber que su presentación en el diamante de La Voz Kids fue impecable. Para despedirse, Isa Tous e Isabella le pidieron cantar el tema Creo en mí. Ese momento fue uno de los más emotivos.