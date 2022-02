Con mucha nostalgia, imitador de J Balvin se despidió de ‘Yo me llamo’

Esta semana, el imitador de J Balvin fue sorprendido dentro de la competencia con la visita de su ídolo, el intérprete de Ay vamos. El concursante se encontraba realizando su show cuando, de repente, J Balvin apareció en el escenario. Fue tanta la conmoción del imitador, que no pudo continuar con su presentación.

Anoche, los imitadores de Maluma, J Balvin, Carlos Gardel, Bruno Mars, Leonardo Favio y Camilo Sesto se enfrentaron en una prueba de eliminación. En este punto de la competencia, todos han sido halagados por los jurados, pero el que más errores cometa es el que corre más el riesgo de abandonar la competencia.

El imitador J Balvin es el más reciente eliminado de ‘Yo me llamo’

Aunque tuvo una gran interpretación del tema Amarillo, tanto que recibió muy buenos comentarios de parte de los jurados, el imitador de J Balvin fue eliminado por decisión unánime de Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola. “Tú no has dejado un pie afuera, no nos has dado papaya, o te cambias el color de cabello, o cambias el vestuario, o montas bailarinas, algo tienes que hacer, pero llenas contundentemente con tu presentación y eso lo vemos con la canción”, le dijeron los jurados.

La noche de eliminación se llevó con emotivos reencuentros de los concursantes con sus familiares. Sin embargo, el imitador de J Balvin fue el único que no pudo viajar a su ciudad natal por cuenta de la violencia que vive Cúcuta en el sector de Santo Domingo. “Me siento triste, vacío, porque anhelo abrazar a mis padres los amo mucho, los tengo en mi corazón y no hay cosa más grande para mí que tenerlos a mi lado y sonreír”.

Por culpa de la violencia, Yo Me Llamo J Balvin no pudo visitar su casa - Yo me llamo 2021

Para despedirse, el concursante dedicó unas emotivas palabras: “estoy feliz, no saben la alegría que tengo porque para mí estar aquí es un sueño, compartir y conocer personas nuevas, los llevo en mi corazón, cumplieron el sueño de mi vida, la bendición más grande fue estar en ‘Yo me llamo’”.