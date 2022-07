Cristina Hurtado y Josse Narváez viven nuevo reto con su hijo Mateo. Esto contaron

Hace un año, Cristina Hurtado y Josse Narváez sorprendieron cuando anunciaron que serían papás nuevamente después de 15 años.

Te puede interesar: Video | Cristina Hurtado y José Narváez revelaron detalles de su relación

A la familia, conformada por los dos presentadores y sus hijos Daniel y Juan José , de 22 y 16 años respectivamente, llegó, el 9 de diciembre del 2021, un nuevo integrante: Mateo , quien ya cumple siete meses de nacido.

Cristina Hurtado y Josse Narváez comparten con más de seis millones de seguidores sus vivencias en familia, y ahora como padres nuevamente, también han contado varias vivencias que repitieron después de quince años.

No te pierdas: Cristina Hurtado no deja solo a su hijo Juan José: “Apoyándote siempre”

Cristina Hurtado y Josse Narváez enfrentarán nuevo desafío con su hijo Mateo

Recientemente, la pareja preocupó en redes sociales cuando tuvo que hospitalizar a su pequeño, afectado por un fuerte virus del que logró recuperarse hace algunas semanas.

Ahora, Cristina Hurtado contó un nuevo reto que enfrentarán como padres. Hace un día contó en su Instagram, que por primera vez en siete meses se separará de su hijo por dos noches, pues debe cumplir compromisos laborales en otra ciudad.

Mira más noticias de la farándula ¡AQUÍ!

“Mateo se queda con el papá, pero en la noche, no voy a amanecer en casa, hemos hecho una especie de entrenamiento con Mateo todas las noches para que él no pida teta, sino que pida tete o chupo, cuando le he dado el chupo me lo escupe y cuando le he dado tete me lo recibe, pero le falta algo más” inició contando la presentadora para referirse al método que se ingenió, con su esposo, desde hace nueve años, para enfrentar la primera separada de su hijo menor.

Por último, bromeó sobre la fe que le tiene a su esposo para enfrentarse al reto de estar por primera vez solo durante dos días con su hijo menor. “Entonces estamos a la expectativa de cómo le va a ir a José durante esas dos noches que le va a tocar estar solito con Mateo, vamos a ver él cómo va a librar esta batalla y este reto que tiene. Prometo contarles cómo le fue a José, yo creo que le va a ir bien, él es un papá muy bueno, maravilloso, yo sí quiero saber esa vaina” finalizó Cristina Hurtado sobre su esposo.