¿Daniel Arenas habló sobre Daniela Álvarez?: “la relación es de dos, no de miles”

Uno de los temas más comentados durante las últimas semanas en el mundo del espectáculo y en las redes sociales, ha sido la relación de Daniel Arenas y Daniela Álvarez. La pareja solía publicar varias fotos y videos donde aparecía junta, pero, de un momento a otro, dejó de hacerlo alimentando los rumores de una supuesta ruptura.

Por primera vez, el actor Daniel Arenas se habría referido a su relación con Daniela Álvarez, después de varios meses de rumores de una supuesta ruptura. Foto: Instagram

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información; de hecho, el actor santandereano siempre ha preferido mantener su vida privada lejos de la opinión pública.

¿Daniel Arenas y Daniela Álvarez sí terminaron?

Ese es uno de los interrogantes más comunes entre los seguidores de la pareja. En una de las recientes emisiones del programa Hoy Día, de Telemundo, Daniel Arenas habría dejado en evidencia que, al parecer, su relación con Daniela Álvarez no se ha terminado como muchos piensan.

Uno de los temas que trataron dentro del programa fue el manejo de las relaciones a distancia que para muchos no resulta ser nada fácil. Cada uno de los conductores del programa dio su opinión. Daniel no fue la excepción. “La relación es de dos, no de diez ni de veinte, ni de miles, ni de millones. Mi recomendación es que mantengan su relación privada”, dijo. Para muchos, su comentario se sintió un poco incómodo y molesto.

Enseguida aprovechó para hacerle una invitación a las personas a no hacer pública su relación: “no la estén publicando, en el momento que la publican y la hacen para todos todo el mundo tiene derecho a interferir y a meterse a opinar (…) Si la relación es verdadera, si es de amor, manténganla de dos”, dijo.

Frederik Oldeburg, novio de Carmen Villalobos, quien también es presentador del matutino de Telemundo, refutó la opinión de su colega afirmando que cuando alguien está seguro de su relación nada ni nadie puede interferir entre las decisiones de la pareja. “Pero, también es cierto que, si los dos estamos muy seguros con la relación, no hay nadie quien se meta. Si yo estoy seguro de mi relación puede haber diez millones de seguidores o veinte y nadie me la va a destruir”.

Los comentarios no se hicieron esperar. Los internautas tuvieron opiniones divididas, algunos apoyando lo que dijo Daniel, y otros lo que dijo Frederik. “Frederick defiende porque él y su novia lo hacen todo público”, “Daniel habla por experiencia propia”, “estoy de acuerdo, hay que mantener la relación privada”, “el amor a distancia no perdura y no funciona, puede funcionar por muy poco tiempo, pero siempre falla”, comentan algunos usuarios.