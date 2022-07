‘Desafío The Box’: ¿Cuánto dinero se llevaron los finalistas Alexa y Juan Pablo?

El pasado viernes se emitió el último capítulo de la segunda temporada del Desafío The Box, que dejó como ganadores a Valkyria y a Ceta. Cada uno se llevó 400 millones de pesos.

Antes de iniciar la final del Desafío The Box, los participantes recibieron una videollamada de sus familiares, quienes los animaron para entregar todo de sí en la pista.

Primero se llevó a cabo la competencia entre Valkyria y Alexa. La ganadora, oriunda de Neiva, le tomó ventaja a su compañera, quien estuvo a punto de alcanzarla, pero, finalmente, no logró culminar el circuito. Por su parte, la competencia entre Ceta y Juan Pablo estuvo bastante reñida, y por un par de segundos, el llanero logró ganarle al integrante del equipo Alpha.

“Salimos a darla toda, creo que no nos quedamos con nada, estamos muy orgullosos de haber dejado todo en esa pista, lo hicimos súper bien”, dijo Alexa, en diálogo con La Red, minutos después de la final.

Desafío The Box 2022 Capítulo 86: Súper Humanos entregan todo de sí en la gran final

Alexa y Juan Pablo: esto se llevaron los finalistas del ‘Desafío The Box’

Los finalistas de la segunda temporada del Desafío The Box, que se llevó a cabo en la Ciudad de las Cajas, en Tobia, Cundinamarca, pusieron toda su fuerza y destreza en el box durante su último Desafío a Muerte. Aunque dos de ellos no lograron obtener el millonario premio que estaba en juego, no se fueron con las manos vacías, pues durante el transcurso del reality, lograron ganar dinero gracias a algunas pruebas en las que salieron victoriosos.

En una entrevista con La Red, Juan Pablo reveló que se llevó 37 millones de pesos. Por su parte, Alexa, ganó al menos 12. Además, los dos también fueron merecedores de una moto. La caleña comentó que invertirá el dinero en varios negocios. “Tengo dos emprendimientos, uno de un suplemento que siempre he soñado sacar, y otro de un proyecto turístico en la costa”.

Memes por la pérdida de Juan Pablo en la final del ‘Desafío The Box’

Tras conocerse el veredicto final, en el que resultó ganador del grupo de los hombres el llanero Camilo Esteban Tarifa Avella, mejor conocido como Ceta, las redes sociales se llenaron de comentarios. Para muchos televidentes, Juan Pablo era el merecedor del premio mayor, sin embargo, le faltó muy poco para ganar. “Hoy no solo perdió Juan Pablo, también perdió Colombia”, “Ceta se ganó el premio, pero Juan Pablo se ganó el corazón de Colombia”, son algunos de lo mensajes de los usuarios en internet.

