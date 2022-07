Verdadero nombre de Ceta del ‘Desafío The Box’, su vida en el campo y más

Durante la actual temporada del Desafío The Box llegaron deportistas de varias ciudades del país para demostrar sus habilidades y destrezas en los boxes de la Ciudad de las Cajas, en Tobia, Cundinamarca.

Te puede interesar: Desafío The Box: por primera vez, Ceta se cae en una prueba ¡Esta fue su reacción!

Uno de ellos fue Ceta, capitán del equipo Beta y representante de los llaneros. A lo largo de la competencia, el deportista utilizó sus capacidades físicas y mentales para llegar a la final, y lo logró. Junto a Juan Pablo, Alexa y Valkyria, se convirtieron en los cuatros mejores de esta edición del ´Desafío´.

¿Cuál es el verdadero nombre de Ceta, finalista del ‘Desafío The Box’?

Ceta nació en Puerto Rondón, Arauca. Su nombre real es Camilo Esteven Tarifa Avella, pero fue apodado como ‘Ceta’, que contiene las iniciales de sus nombres y apellidos.

Vea también: Dani, del ‘Desafío The Box’: engañó, fue engañada y más detalles de su vida

Ceta, de trabajar en el campo a finalista del ‘Desafío The Box 2022′

El joven llanero tiene 25 años, y siempre se ha mostrado muy orgulloso de su tierra, sus raíces, su familia y su trabajo. Aunque su infancia no fue tan fácil como hubiera querido, sí le permitió convertirse en un hombre fuerte y aguerrido. “Mi niñez fue un poco dura en el campo, la vida es muy dura, de mucha resistencia, de mucha fortaleza y mucho trabajo duro. Desde muy pequeño me tocaba medirme con las personas grandes para trabajar, entonces tuve una vida un poco dura que me ayudó a formarme como persona”, dijo en una entrevista con La Red.

Su pasión por el campo y los animales no se perdió con el tiempo. Por el contrario, aunque tuvo que salir un tiempo para realizarse profesionalmente, decidió regresar al lugar que lo vio crecer. “Me encanta la finca, los trabajos, los animales, por eso, después de haber estudiado me regresé. En el campo siempre hay algo que hacer. Todo eso me ha formado, me ha hecho mejor persona y me ha hecho un hombre trabajador”, relató en el mencionado programa de entretenimiento.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box’: Tarzán perdió su casa, comió sobras y más de su historia

Ceta es Ingeniero Ambiental de profesión. Sin embargo, el deporte ha sido otra de sus grandes pasiones. Fue campeón departamental y municipal de fútbol y fútbol de salón en diferentes categorías. Orgulloso de ser llanero, el exparticipante del Desafío The Box es experto en deportes autóctonos.

Durante su paso por el reality del canal Caracol, su personalidad fue bastante comentada, no solo por sus compañeros, sino también, por los televidentes. “En el Llano a veces toca ser duro. Mi forma de ser y mi forma de pensar a veces se malinterpreta, pero no lo hago con una forma de egocentrismo o de creerme más que otros o por ser machista y chocar con la personas. La mayoría de llaneros se consideran machistas, pero mi mamá me enseñó que eso es una forma de ser muy fea. Ella me enseñó a ser un caballero y creo que cada vez voy mejorando más, no soy perfecto”, puntualizó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí