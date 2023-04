‘Desafío The Box’: fuerte discusión de los hombres de Beta: “hipócrita”

Desde el comienzo de esta temporada del Desafío The Box, se comenzaron a notar algunas diferencias entre algunos participantes que quedaron en los mismos equipos.

La convivencia en las residencias de la ‘Ciudad de las cajas’ ya ha hecho de las suyas. Algunos de los concursantes no se han guardado lo que piensan de sus compañeros, no solo por su desempeño dentro del campo de juego, sino también por sus actitudes.

¿Qué pasó con los hombres de Beta en el ‘Desafío The Box’?

En el capítulo del pasado lunes 3 de abril, se vivió uno de los momentos más tensionantes de la competencia. Una vez más en la casa Beta, los participantes parecen seguir en desacuerdos.

Todo ocurrió porque a Ricky no le gustó que Marckarthur fuera a abrazar a Yan, del equipo Gamma, luego de salir victorioso en el box negro, justificando que era una actitud hipócrita pues ellos le habían enviado el chaleco de sentencia a ese equipo. “Siento que no estás tomando las decisiones de la manera correcta. ¿Por qué fuiste a abrazar a Yan después de todo lo que dices de él?”, le dijo.

Alfredo, otro de los hombres de Beta, tampoco se quedó callado y agregó: “Claramente lo que estás mostrándonos ahí es un hipócrita, absolutamente usted no tenía nada que ir allá donde él y a decirle nada, después de haberle dicho que usted se la tenía ‘velada’ a él”. Marckarthur se defendió diciendo: “eso no fue un abrazo de ‘oye, te quiero mucho, eso es ser competitivo”.

Con el paso de los minutos, la discusión se iba volviendo más fuerte. “Parece que no eres ningún capitán por la forma en la que estás actuando. No es coherente. Por donde tú lo ves, no tenemos líder”, recalcó Alfredo.

Horas más tarde, cuando ya se había bajado un poco la tensión, todo el equipo habló y delegó a Alfredo como nuevo líder. Guajira fue una de las participantes que intentó mediar entre la situación: “El tema del capitán fue una cosa de tragos, sí se eligió y todos estuvimos de acuerdo. Él ni siquiera se postuló, nosotros dijimos que él”.

Alfredo es el nuevo capitán del equipo Beta

Bastante molesto, Marckarthur se mostró en desacuerdo con lo que pasó y con lo que sus compañeros le dijeron: “que lleguemos al punto de que lleguen así a atacarme de esa manera y a decirme hipócrita pues no me parece ni siquiera necesario, que no aclaren los pensamientos y traten de tomarlo tan personal y me ataquen de esa manera porque yo no estoy pensando en mí”, dijo.

Finalmente, todos se pusieron de acuerdo y escogieron a Alfredo como el nuevo capitán. No es la primera discusión que los hombres de ese equipo protagonizan por el mismo tema.