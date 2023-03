‘Desafío The Box’: Gema lloró en discusión con Mackarthur “No vine a hacer amigos”

Con solo tres días en la competencia, y dos al aire, Gema ya ha dado de qué hablar entre los televidentes. Desde el primer día que Caracol Televisión estrenó su nueva temporada de El Desafío The Box 2023, la artesana de Moniquirá, Boyacá llamó la atención por realizar un particular ‘ritual’ que contenían oraciones y agradecimiento, lo que algunos internautas definieron como “alabanzas”.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box 2023: Divertida reacción de Gabriela Tafur a los ‘haters’

El capítulo más reciente de la competencia no fue la excepción. Hoy, los 32 concursantes se enfrentaron al ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’, pero antes de eso la boyacense, al igual que ayer, lloró al tratar de comunicar sus opiniones. Varios compañeros del equipo Beta se mostraron incómodos y otros la trataron de consolar. Mackarthur, muy educado, se mostró en desacuerdo con su punto de vista.

Gema y Mackarthur en ‘El Desafío The Box 2023′

El ambiente se tornó diferente para Gema cuando su compañera de equipo, Guajira, le pidió que no ‘rescatara’ ningún animalito de la piscina, pues tenían prohibido tocar el agua luego de perder sus servicios de la casa en la última prueba. “Yo vi que a una mariposa la sacaste del agua, no estoy segura si ahora puedas hacerlo porque no se puede tocar el agua, prefiero no jugar con eso porque no quiero ponerme un chaleco, un dedito y nos ponen el chaleco a todos”, le pidió.

Vea también: El ‘desaire’ de Jessi Uribe a Paola Jara en pleno concierto. Le tocó pedir perdón

En el momento, la boyacense quedó sin palabras, pero minutos después se desahogó en su habitación. “No me gusta la hipocresía, yo vine aquí a trabajar, yo quiero llegar con plata porque tengo muchas ganas y esfuerzo. No vine a hacer amigos, no puedo desviarme por los demás”, dijo entre lágrimas delante de algunos compañeros, entre ellos Mackarthur, quien no se mostró conforme con las quejas de Gema. “Desde el momento en que entramos por esa puerta tenemos que ser amigos, yo también he luchado para pagar los servicios del mes, yo tengo esposa e hijo, cabezas que mantener, pero para ganar eso tengo que salir y levantar la cabeza, aquí somos un equipo y estamos para apoyarnos”, le respondió.