‘Desafío The Box’: Grecia se desahoga con su anterior equipo Alpha

Recientemente, el equipo Alpha tuvo que definir su sentencia y nuevamente eligió un integrante de Gamma. Sus integrantes decidieron que quien se llevaría el chaleco sería Grecia. La intención del equipo morado es debilitar a la casa naranja y así forjar una alianza con Beta.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box’: esta participante gastó sus ahorros para ir a los Olímpicos

Sin embargo, la sentencia no fue bien recibida por la participante de Gamma, quien quedó completamente desilusionada de los que fueron sus amigos cuando hacían parte del mismo grupo. Andrea Serna, la conductora de el Desafío The Box le preguntó sobre la convivencia con otra de sus compañeras que al igual que ella, también quedó sentenciada a muerte. “Aquí manejamos la energía con lo mejor afrontando lo que es el juego. Alpha, gracias, acá nos seguimos punteando en muerte. Alpha juega a su juego, me imagino yo que fueron las chicas las que tomaron la decisión y aquí estamos afrontándolo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por su parte, la conductora del programa le preguntó a Alexa, integrante del equipo Alpha, quien en su momento fue muy cercana a Grecia cuando estuvieron en el mismo equipo, qué opinaba sobre las palabras de su compañera. Ante eso, respondió: “fue una decisión que tomamos como grupo. Yo a Grecia la quiero mucho, la aprecio mucho, me parece una atleta súper completa, ella tiene la experiencia en el box de la muerte, lo hizo súper bien la última vez, es parte del juego, somos el nuevo Alpha y es una decisión de equipo”.

Al parecer, a Grecia no le gustó para nada la actitud de su amiga, quien ahora es su contricante. “Respuestas de reina. La verdad hace ratico siento que Alpha no tiene palabra, se me salió un poquito del corazón porque tener los dos chalecos directamente de ellos, fue como maluco. A parte le preguntan a ellos y no tienen una respuesta concisa, sino por los laditos para no quedar mal, pues no me parece”.

Te puede interesar: Maleja de ‘El Desafío The Box’, se rapó y le donó el pelo a su hermana con cáncer

Con esas declaraciones, los competidores del equipo morado entendieron la molestia de Grecia, pero aclararon que prefieren no ponerle sentimentalismo a sus decisiones, pues todo se trata de estrategias de competencia y las amistades deberían mantenerse alejadas de eso.