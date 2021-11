Una entrevista publicada por Noticias Sol Digital St, muestra a un hombre que dice ser hijo del reconocido cantante Diomedes Díaz, quien falleció en diciembre del 2013. Según relató Ronald Patiño, a quien describen en la publicación como exaspirante a la alcaldía de Fundación, su mamá le contó la verdad hace poco y, por eso, no había aparecido antes como sí lo hicieron los otros hijos de Diomedes.

Te puede interesar: Fotos: Así lucía Patricia Acosta cuando era novia de Diomedes Díaz a sus 16 años

“Mi mamá siempre me lo ocultó porque Diomedes tenía problemas. Ella fue a hablar con Patricia Acosta y ella dijo ‘ahora todo el mundo quiere ser hijo de él’ y como yo era blanquito, enseguida me descartó. Ella se vino, pero nunca me habló del tema y siempre estuvo muy callada. Yo estaba muy niño”, aseguró Ronald Patiño en el video que tiene más de 70 mil reproducciones. El medio recuerda en su publicación que, Elder Dayán, otro hijo de Diomedes, también es de esta tierra, por lo que sí podrían tener algún tipo de vínculo.

Asimismo, el hombre no hace ninguna mención sobre la herencia de Diomedes Díaz ni, tampoco, afirma querer ser reconocido, lo que sí asegura, es que también siente pasión por la música. “Lo más importante es que yo tenía una corazonada de que yo tengo sangre de artista, de músico. La herencia la llevo viva”, afirmó antes de que se pusiera a cantar. El video fue reposteado por varias cuentas en Instagram y allí, Rafael Santos, el primogénito de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, reaccionó y comentó la publicación en tono burlón: “jajaja que se haga la pueba pa’ ve”. En los comentarios, los internautas aseguraron que se trataría de un show por parte del hombre y que, al parecer, estaría buscando fama.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí