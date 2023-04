El expresentador de ‘Día a Día’ que fue despedido en vivo: “quedé en ‘shock’”

La salida de Adamari López, expresentadora del programa Hoy Día, de Telemundo, ha dado mucho de qué hablar. En redes sociales han salido varias versiones sobre la razón por la que, de un momento a otro, la puertorriqueña no continuó en el matutino.

Algunos han afirmado que no se trató de un “común acuerdo” como se dice, sino que, en realidad, la ex de Luis Fonsi no tenía conocimiento de su salida, sino que, por el contrario, fue completamente sorpresivo.

¿Qué pasó con el ‘Gordo Ariel’ en ‘Día a Día’?

A raíz de lo sucedido con Adamari López, el presentador Ariel Eduardo Osorio, mejor conocido como el ‘Gordo Ariel’, recordó la vez que fue despedido de Día a Día mientras estaban al aire. “Sucedió en un programa de las mañanas como el de Adamari. A mí ya me habían echado el chisme de que me querían echar. Yo hablé con el presentador director, le dije que si me iba a sacar, pero él respondió: ‘Jamás, cómo se te ocurre’. Volvimos de comerciales, y al aire, en vivo, dice: ‘Les tengo una noticia que dar. Hasta hoy nos acompaña el ‘Gordito Ariel’”, relató.

El presentador de Lo sé todo recordó cómo tomó la noticia en ese momento: “quedé desconcertado, me paré y dije ‘gracias’”, dijo entre risas.

De igual manera, aseguró que eso quedó en el pasado y que son muy buenos amigos con el también presentador Hernán Orjuela, quien era el presentador y director en ese momento del matutino. “Ya a eso le echamos tierra, con Hernán somos muy buenos amigos, entendemos que es una circunstancia de trabajo, todos somos una ficha”, dijo.

Actualmente, el comunicador recuerda la anécdota con mucha gracia. De hecho, bromeó haciéndole un particular comentario a sus jefes. “Si me van a echar, aprovechen hoy que no tengo voz”.

¿Qué le pasó a Ariel Osorio en Semana Santa?

Durante los días de Semana Santa, el presentador se fue a disfrutar de unas pequeñas vacaciones en Panamá, pero terminó viviendo un rato desagradable ya que fue víctima de robo cuando se transportaba en un auto. “Iba manejando al casco viejo y sentí el golpe en la ventana, no paré hasta sentirme a salvo. Llamé al número del ‘rentcar’ y me dijeron que no tenían nada que ver, qué era con la aseguradora, la policía tampoco hizo nada porque ni había robo. Al llegar al aeropuerto me dijeron que los cristales no estaban cubiertos por la póliza, que tenía que pagar 180 dólares, me opuse y me dijeron que debía entonces interponer una denuncia, estuve en 5 lugares para poder hacer la denuncia y me tardé más de 10 horas en eso”, relató.

Después de todo ese proceso, el periodista logró que le cambiaran el carro. “Al llegar al aeropuerto antes de media noche estaba cerrado, el ‘rentcar’ así que hasta el día siguiente y luego de pelear como loco logré que me cambiaran sin costo el coche”.