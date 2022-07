El millonario premio que se llevó Ramiro Meneses, ganador de MasterChef Celebrity

La final de MasterChef Celebrity era una de las más esperadas por los televidentes. Desde el pasado sábado, miles de personas se encontraban a la expectativa por conocer el ganador de esta temporada.

Te puede interesar: Ramiro Meneses es el ganador de ‘MasterChef Celebrity 2022′

De 22 famosos que concursaron, solo 4 lograron llegar a la final: Tatán Mejía, Chicho Arias, Carlos Báez y Ramiro Meneses. Cada uno tuvo la oportunidad de descrestar a los jueces con sus preparaciones.

En la final tuvieron cuatro retos, cada uno debía hacer cuatro preparaciones en un tiempo total de dos horas, es decir, 30 minutos por cada plato: una entrada fría, una caliente, el plato fuerte y el postre. Los jurados elogiaron cada uno de los platos, pero, finalmente, Ramiro Meneses fue escogido como el mejor cocinero de esta temporada de MasterChef Celebrity.

Vea también: Carlos Báez reveló por qué sale maquillado en ‘MasterChef Celebrity’

¿Cuánto se ganó Ramiro Meneses en la final de ‘MasterChef Celebrity’?

Tras conocerse el resultado después de varios días de tensión, el actor Ramiro Meneses se quedó con el premio mayor de la competencia. Sus preparaciones fueron un homenaje y como muestra de agradecimiento se los de dedicó a: los “Amigos” (entrada fría), la “Televisión” (entrada caliente), su “País” (plato fuerte) y a la “Vida”, como postre. “Trato de entender, pero no puedo. Siento que dio fruto todo este proceso. Y no les extrañe que monte un lugarcito para que ustedes vayan y me conozcan de otra manera”, dijo el actor bastante emocionado.

En cuanto al premio, Ramiro Meneses no solo se llevó el título del mejor cocinero de esta temporada de MasterChef Celebrity, sino también, recibió una jugosa cifra de 200 millones de pesos. Adicional a eso, ganó una batería de ollas de una reconocida marca.

En redes sociales, el ganador de MasterChef Celebrity recibió cientos de mensajes de felicitación. Los jurados, la presentadora Claudia Bahamón, los demás famosos que compitieron y, por supuesto, internautas y televidentes, postearon en sus redes sociales el orgullo que sentían de que fuera Ramiro Meneses quien se quedara con el título.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: ¿qué hicieron con el dinero los anteriores ganadores?

Claudia Bahamón, los jurados de Masterchef y demás finalistas, felicitaron a Ramiro Meneses por ganar esta temporada y llevarse 200 millones. Foto: Cortesía: Canal RCN

Así se vivió el capítulo final de ‘MasterChef Celebrity’

Desde el pasado sábado, el canal RCN mantuvo en expectativa a los televidentes para dar a conocer el ganador de esta temporada de MasterChef Celebrity. En la final, los 4 finalistas estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos, quienes les brindaron todo su apoyo para que culminaran sus platos satisfactoriamente.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí