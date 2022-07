MasterChef Celebrity: ¿qué hicieron con el dinero los anteriores ganadores?

El reality de cocina más popular de Colombia llegó a su recta final y uno de los cuatro finalistas se llevará el título de mejor cocinero de la temporada y un gran premios de 200 millones de pesos.

‘Tatán’ Mejía, ‘Chicho’ Arias, Carlos Baéz y Ramiro Meneses, se enfrentarán en un reto culinario de cuatro tiempos para llevarse la victoria en el concurso culinario.

¡Ganadores MasterChef Celebrity!

Aquí recordamos qué ha sucedido con los anteriores ganadores del programa culinario y en qué se gastaron el jugoso premio de 200 millones de pesos.

Piter Albeiro

El comediante y empresario radicado en Miami aseguró que invirtió su dinero en el negocio de renta de autos y botes, Además aseguró que realizó varias obras sociales. “Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (…) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, reveló.

Adriana Lucía

La ganadora de MasterChef Celebrity 2020 aseguró que debido a la pandemia decidió ayudar a sus empleados por el Covid -19, ya que ella tiene un restaurante y una clínica ontológica. “Nuestra decisión como familia fue ayudar a las familias que trabajan con nosotros. Tenemos un restaurante y también tenemos una clínica odontológica”, aseguró.

Carla Giraldo

La actriz Carla Giraldo, reciente ganadora del relity, reveló que invirtió el dinero en su negocio de café. “Con la platica que me queda después de todas las deducciones, pienso comprar una tostadora porque mi negocio ahora es el café. Quiero seguir ayudando a los agricultores y a los campesinos tostando y seguir explorando este mundo del café”, señaló.

