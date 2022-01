El noble gesto de J Balvin con un niño que fue criticado en Tik Tok

Hace unos días, un niño publicó en su cuenta de Tik Tok un video en el que presumía unos tenis Air Jordan de la colección de J Balvin, sin embargo, estos no eran originales.

Aunque el pequeño se sentía muy orgulloso, recibió comentarios mal intencionados por parte de algunos seguidores: “A mí me gustan mucho, porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar”, dijo el usuario.

El video se hizo tan viral en redes sociales, que el cantante lo vio y decidió no solo enviarle un mensaje al niño, sino también, regalarle un par de tenis originales: “Te van a llegar tus tenis. Ojalá hayan más personas como tú. “Gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman”.

Los seguidores el intérprete de ‘Ginza’ aplaudieron el gesto que tuvo el cantante con el niño, quien aún no se ha pronunciado al respecto. “Felicidades, eres una gran persona”, “lo máximo, ojalá le lleguen pronto sus tenis”, “que gran acto de amor”, fueron algunos de los comentarios.

