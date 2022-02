Ella es Alicia Sanz, la actriz española que sería el nuevo amor de William Levy

Hace pocos días el actor cubano residenciado en Estados Unidos, William Levy anunció que se separó de su esposa, la actriz Elizabeth Gutiérrez. Se dice que la pareja, que tiene dos hijos, seguiría teniendo un vínculo amistoso por el bien de los niños. Ahora surgen rumores en torno a lo que podría ser la causa de la ruptura de la pareja, que estuvo casi dos décadas junta.

También te puede interesar: William Levy anuncia su separación

Las informaciones indican que Levy se estaría vinculando sentimentalmente con la también actriz Alicia Sanz, actriz de 33 años, de nacionalidad española y con quien se estaría frecuentando desde el 2021.

Levy y Sanz se conocieron en el 2019 en el set de la película En brazos de un asesino, donde ambos formaron pareja y tuvieron que grabar escenas de cama. Allí habrían tenido un corto idilio que habría renacido a finales del año pasado.

Se rumora que Levy y Elizabeth, quienes se conocieron en el reality Protagonistas de novela en Miami y desde ese entonces se volvieron pareja, ahora viven bajo el mismo techo, pero ya sin vinculo sentimental, junto a sus hijos Kailey Alexandra, de 11 años y Christopher Alexander, de 15.

Aquí las noticias del entretenimiento que son tendencia

Es importante señalar que no es la primera vez que William y Elizabeth rompen su relación. En otras tres oportunidades ya se han separado por rumores de infidelidad de él. En 2009 Elizabeth anunció que ya no estaban juntos. Por aquel tiempo él grababa Sortilegio junto a Jacky Bracamontes, con quien tuvo una relación corta. Tiempo después Levy volvió con Elizabeth y al año siguiente nació la hija de los dos. Un año más tarde, nuevamente en medio de rumores de infidelidad, volvieron a romper. A finales del 2011 estaban de regreso. La última vez que hubo anuncio de rompimiento fue en el 2014, cuando él grababa la novela La tempestad, junto a la ex Miss Universo Ximena Navarrete y se habló de que los estelares de la producción, podrían estar viviendo una relación fuera del set. Al año siguiente nuevamente Elizabeth y William estaban de regreso.

Volviendo a la película En brazos de un asesino, allí Levy interpreta a Víctor Faust, un sicario que va a la casa de un narcotraficante para cobrar un trabajo. Allí conoce a Sarai, encarnada por Alicia, una bella joven que lleva 9 años retenida, por lo que intentará salvarla del mundo del narcotráfico. La pareja se enamorará pese a a las circunstancias.