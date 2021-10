“Es insoportable”: Claudia Bahamón sobre un participante de ‘MasterChef Celebrity’

MasterChef Celebrity está a punto de llegar a su fin. Hasta el momento, han sido escogidos dos finalistas, la actriz Carla Giraldo y el comediante Frank Martínez. Este fin de semana se conocerán los otros dos y también, el famoso que saldrá eliminado.

Aunque esta temporada se vio envuelta en varias polémicas, uno de los famosos más queridos fue Gregorio Pernía quien se ganó el corazón de los televidentes no solo por ser un buen cocinero sino por su gran actitud y positivismo dentro del reality, pues cada vez que podía no dudaba en bromear con sus compañeros, los jurados y la presentadora. Recientemente, Claudia Bahamón publicó en sus historias de Instagram un video donde el actor aparece dándole un beso en la mejilla y en la descripción de la publicación preguntó si había alguien más besador que él. “¿Hay alguien más piquiador que Gregorio Pernía en MasteChef Celebrity? (…) ¡Pucha, es insoportable! Le ha dado picos a Christopher, a Nico, a Jorge, a Diego, a Frank, a Pity y a todoooossss. Es insoportablemente cariñoso, jajaja, no deja trabajar”.

Por otro lado, esta semana, Carla Giraldo interactuó con sus seguidores, y reveló varios detalles de su polémica participación en el reality, entre otras cosas, contó si ‘ser insoportable’ fue la estrategia que utilizó para llegar a la final. Asimismo, la comediante Liss Pereira, quien tuvo varios momentos incómodos con la artista, también sorprendió confesando el despectivo apodo que le pusieron en MasterChef Celebrity.