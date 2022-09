“Eso no da por salir a rumbear”: Luisa Fernanda W revela porqué fue hospitalizada

Hace unos días, Luisa Fernanda W publicó unas historias en su cuenta de Instagram en las que, desde una clínica, le reveló a sus seguidores que se encontraba delicada de salud, a pocas semanas de recibir a su hijo Domenic.

“Me toca estar tranquila, guardar reposo. Lo cuento por si no respondo en WhatsApp no digan: ‘Ay, Luisa irresponsable’. Estoy siendo responsable conmigo misma y bajarle un poquito al trabajo, a todo en general, ahí voy”, expresó en su momento.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W está hospitalizada: “me toca estar tranquila”

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

¿Por qué Luisa Fernanda W estuvo hospitalizada?

A través de la misma red social, la influencer paisa confesó a sus seguidores el motivo por el cual estuvo hispitalizada varios días en una clínica de Bogotá.

“Resulta que estaba teniendo contracciones, no muy fuertes, pero sí seguidas. Y resulta que me hicieron todos los exámenes respectivos y el cuellito del útero se me estaba acortando, entonces por eso me dejan hospitalizada. Pero, gracias a Dios, Dómenic llegó muy bien, es decir, el líquido amniótico bien”, contó.

Además, resaltó que este suceso no estuvo ocasionado por usar tacones, tener la pancita descubierta o estar en fiestas, como muchos de sus seguidores aseguraron.

“A los bebés les da hipo por el desarrollo de sus pulmones, o sea no porque les de frío. A los bebés les da hipo para desarrollar sus pulmones, es algo completamente normal en el embarazo. Pero bueno no, esas no fueron las causas”, concluyó.

Por lo pronto, la empresaria se recupera en su casa y debe guardar reposo por lo que le queda del embarazo. Luisa aseguró que trabajará desde su hogar y estará tranquila estas últimas semanas de embarazo.

Te puede interesar: Diana Estupiñán ganadora de ‘La Voz Kids’: así celebraron en su natal Buenaventura

Te puede interesar: Chichilia Navia habló sobre el supuesto hijo de Santiago Alarcón. Esto dijo