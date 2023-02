¿Esperanza Gómez y Jean Carlos Centeno tuvieron una relación? Esto dijo la modelo

Esperanza Gómez es una reconocida modelo que se hizo famosa por su faceta como actriz de cine para adultos. Su carrera comenzó cuando tenía 12 años. A los 16 ya era la protagonista de varias campañas de ropa interior. En el 2006 ganó el concurso Miss Playboy Tv Colombia y fue en el 2009 cuando hizo su debut en la industria. Para ese entonces, tenía 29 años.

La actriz de cine para adultos reveló detalles sobre su romance con el reconocido cantante vallenato que hizo parte del Binomio de Oro. Foto: Instagram - Instagram

De acuerdo con lo que ha revelado la actriz, desde los 13 años descubrió su pasión por realizar ese tipo de películas. La opinión de la gente nunca le ha importado y, por eso, siempre usa su nombre real y no seudónimos.

Además de trabajar en la industria del entretenimiento para adultos, Esperanza Gómez también se ha desempeñado como empresaria. Tiene su propia línea de jeans, de lencería y ropa deportiva, teniendo en cuenta que ella es diseñadora de moda.

Esperanza Gómez y su romance con Jean Carlos Centeno

Recientemente, brindó una entrevista para la emisora Tropicana. Allí reveló algunos detalles de su vida, entre ellos, que sostuvo un corto romance con el cantante Jean Carlos Centeno.

Hablando de sus gustos musicales, la actriz sorprendió con su revelación luego que el director de a emisora le pusiera de ejemplo la música del Binomio de Oro, teniendo en cuenta que le gusta el vallenato romántico. “Yo salí con…”, comenzó diciendo mientras se reía, generando gran expectativa entre los oyentes y periodistas que la entrevistaban. Luego, agregó: “ay jue****… me confesé”.

Como la actriz no suele tener “rodeos” con sus anécdotas, sin filtro dio el nombre del cantante con el que tuvo un romance: “tiene una voz muy bonita, en esa época yo era Chica Águila, así que estábamos todo el tiempo con los artistas”.

“¿Era Jean Carlos Centeno?”, le preguntaron, a lo que ella contestó: “sí, papacito rico en esa época”.

¿Esperanza Gómez fue novia de Jean Carlos Centeno?

La actriz dejó en claro que no fue novia del cantante vallenato, sino que, en ese momento, quiso vengarse de un novio que tuvo que le había sido infiel. “Yo no fui la novia, fueron polvitos de vez en cuando, unos cuantos. En esa época me vengue del que era mi novio, estaba en un concierto donde estaba Jorgito Celedón y Jean Carlos Centeno, nos tocaba estar en tarima, él me coqueteó, yo le coquetee, pasó lo que tenía que pasar, pero yo repetí”.

Cuando ella le confesó que tenía pareja, el artista dejó de buscarla y nunca más volvieron a salir.