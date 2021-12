Esta es la razón por la que Juan Diego Alvira se puso implante en el pelo

El presentador de Noticias Caracol se refirió a las críticas que le hicieron en redes sociales por su nuevo 'look'.

Juan Diego Alvira es uno de los presentadores más queridos de la televisión nacional, no solo por su talento, sino también por su carisma. En algunas ocasiones ha sido tendencia en redes sociales por entrevistas que le ha hecho a importantes figuras políticas del país. Sin embargo, en agosto, el periodista fue víctima de memes por el nuevo look con el que apareció una mañana presentando el noticiero.

Con el fin de hacerse unos cambios estéticos, Juan Diego Alvira optó por realizarse un implante en el pelo, sin imaginar que le iba a durar tan poco tiempo, pues al salir al aire en Noticias Caracol, inmediatamente los televidentes y usuarios en redes sociales criticaron su nueva apariencia. Según contó en una entrevista en el programa Día a Día, él quería que no fuera algo tan notorio, pero, evidentemente, no logró pasar desapercibido. “Estaba de vacaciones, me rapé y, bueno, me hice un implante de pelo (…) resulta que hice mal el cálculo. Cuadramos que tenía que ser como 10 días mínimo para que el pelo creciera un poquito y tapara, pero estaba tan rapado que no fue así”, comentó. Entre tanto, contó que ese procedimiento fue un poco complejo, tanto que su cara también se vio afectada pues debido a la anestesia quedó inflamado varios días.

Además, reveló que como estaba en vacaciones y antes de regresar a su trabajo, les pidió consejo a sus familiares más cercanos sobre cómo lucía con su nuevo pelo. “Lo peor de todo es que el día anterior hice consejo de redacción en la casa con mi mamá, mi esposa, mi hermano: ‘cómo lo ven’…La embarré pidiéndole consejo a mi mamá, ¿cierto?, quedé como si tuviera bisoñé (peluca)”, agregó en tono gracioso.

Finalmente, dijo que tuvo que reunirse hasta con sus jefes para hablar sobre ese tema, y con el paso de los días todo volvió a la normalidad. “Yo aprendí que con las redes uno puede hacer dos cosas: o amargarse o aprender a reírse de uno, entonces quién no se iba a reír de semejante esperpento que salió en esa foto, en esa transmisión del noticiero”.

