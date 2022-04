Este fue el lugar íntimo en el que Ben Affleck le propuso matrimonio a JLo

Desde hace unos días, la actriz y cantante JLo presume con orgullo su anillo de compromiso. Aunque no es el primero que recibe, pues este sería su cuarto matrimonio, además del anillo que le dio Álex Rodríguez cuando estaban juntos, la lujosa joya que le acaba de entregar Ben Affleck sí tiene un significado muy especial en su vida. “El verde siempre ha sido mi color de la suerte y ahora, seguro, siempre lo será”, dijo la artista en un video que compartió en su página web.

Por medio de su boletín On The Jlo, la cantante, de 52 años, reveló algunos detalles de su compromiso. Allí contó que no sucedió en ningún lugar suntuoso, como muchos esperaban, sino en la intimidad de su casa. “No fue nada lujoso, pero fue lo más romántico que pude haber jamás imaginado... solo una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas muy afortunadas que tuvieron una segunda oportunidad en el amor verdadero”.

En cuanto a los detalles, JLo reveló que fue en su casa, mientras disfrutaba de una actividad que le proporciona calma y felicidad. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo”, dijo. Además, confesó que en un principio no supo qué responderle a su futuro esposo. Ante su silencio, el actor de Batman le dijo: “¿Es eso un sí?” Enseguida, la artista le contestó: “SÍ, por supuesto que es un SÍ. Estaba sonriendo mucho y las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa”.

JLo y Ben Affleck se habían comprometido por primera vez en la década de los 2000. Estuvieron a punto de llegar al altar, pero días antes terminaron con su relación. 20 años después decidieron darse una nueva oportunidad.

