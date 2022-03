Estéreo Picnic 2022: Este es el horario del festival ¡Prográmate!

Este fin de semana, (viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo) se celebrará uno de los festivales más importantes en el país, el Festival Estéreo Picnic. Artistas de talla nacional e internacional llegarán al Campo de Golf Briceño - 18 para poner a cantar y bailar a más de 40.000 mil asistentes.

Horarios Estéreo Picnic

Viernes 25 de marzo Sábado 26 de marzo Domingo 27 de marzo Escenario Adidas

2:30PM: Lucille Dupin

4:30PM: Duplat

5:45PM: Phoebe Bridgers

7:45PM: IDLES

9:45PM: Black Pumas

1:45AM: Claptone Escenario Principal

3:30PM: Bejuco

5:00PM: Los Gaiteros de San Jacinto

7:00PM: Jungle

9:00PM: Martín Garrix

11:15PM: J Balvin Escenario Adidas

2:30PM: Paula Pera

3:45PM: Bruses

5:45PM: Ashnikko

7:45PM: LP

9:45PM: Doja Cat

12:30M: Nina Kraviz Escenario Principal

4:45PM: Piel Camaleón

6:45PM: The Libertines

8:45PM: Nile Rodgers

11PM: Foo Fighters Escenario Banco de Bogotá

3:30PM: Flavor Colectivo

5:15PM: Delfina Dib

7:00PM: Crudo Means Raw

9:00PM: Ela Minus

12:15M: Julio Victoria Ensamble

2AM: Caribou Escenario Banco de Bogotá

2:30PM: W.Y.K

4:00PM: Mala Bengala

5:45PM: Margarita Siempre Viva

7:45PM: Wos

9:45PM: Turnstille

1:30AM: Dj Harvey

Escenario Páramo Presenta

3:15PM: Los Niños Telepáticos

4:45PM: Dear Boy

6:45PM: Javiera Mena

8:45PM: La Pacifican Power

12:AM: Felipe Gordon

2:00AM: Red Axes Escenario Adidas

2:45PM: Pavlo

4:15PM: Armenia

6:00PM: Ed Maverick

8:00PM: C.Tangana

10:15PM: Marina

12:45M: Fatboy Slim Escenario Páramo Presenta

3:15PM: Los Cotopla Boyz

4:45PM: Babelgam

6:45PM: Pabllo Vittar

8:45PM: Two Feet

12:45M: Él mató a un policía motorizado Escenario Banco de Bogotá

2:30PM: Urdaneta

4:00PM: Teatro Unión

5:45PM: Briela Ojeda

7:45PM: Diamante Eléctrico

9:45PM: Las Ligas Menores

1:00 AM: Kaytranada Escenario Páramo Presenta

2:45PM: Bella Álvarez

4:30PM: Las Áñez

6:00PM: Edson Velandia

8:00PM: Golden Dawn Arkestra

10:00PM: Eladio Carrión

1:15AM: Binomio de oro

Domingo 27 de marzo Escenario Principal

4:45PM: Juan Pablo Vega

6:45PM: Machine Gun Kelly

8:45PM: A$AP ROCKY

11:00PM: The Strokes

Artistas Invitados

Serán más de 70 artistas los que se presentarán, entre ellos Foo Fighters, The Strokes, Black Pumas, Martin Garrix, Doja Cat, Briela Ojeda, Diamante Eléctrico; LP, C.Tangana, Nina Naranjo; Ed Maverick, Turnstile, Pabllo Vittar, Ashnikko, The Hacker, Él Mató a un Policía, Motorizado, King, Gizzard & The Lizard Wizard, Avalon Emerson, Bruses, Babelgam, Margarita Siempreviva, WYK, Los Cotopla Boyz, Mala Bengala, Paula Pera y El Fin de los Tiempos.

También estarán J Balvin, Juan Pablo Vega y el Binomio de Oro. Según la organización, Devendra Banhart no podrá presentarse debido a motivos de fuerza mayor.

