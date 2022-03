Estéreo Picnic 2022: J Balvin, Foo Figthers y otros artistas confirmados

¡Se acabó la espera! Una vez más llega a Colombia el Festival Estéreo Picnic después de un largo receso, debido a que en el 2020 por causa de la pandemia se tuvo que aplazar. El evento se llevará a cabo en el Campo de Golf Briceño 18, en Bogotá.

Te puede interesar: Así suena ‘Coraje’, canción que celebra los 135 años de El Espectador

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Para la edición de este año, el festival ha prometido grandes sorpresas y un reencuentro único entre los asistentes y los artistas invitados. Además de los cantantes de talla nacional e internacional, también asistirán influencers.

¿Cuáles son los artistas que se presentarán en el Estéreo Picnic?

Más de 100 mil amantes de la música serán espectadores de grandes shows Según Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, los organizadores del evento, aseguró que la inversión que tendrán solo para los artistas invitados asciende a US$6 millones. “Es la versión con la inversión en talento más alta. Esto demuestra que el compromiso del festival por llevar los mejores actos sigue vigente, más ahora con el regreso tras la pandemia”, dijo.

Serán más de 70 artistas los que se presentarán, entre ellos Foo Fighters, The Strokes, Black Pumas, Martin Garrix, Doja Cat, Briela Ojeda, Diamante Eléctrico; LP, C.Tangana, Nina Naranjo; Ed Maverick, Turnstile, Pabllo Vittar, Ashnikko, The Hacker, Él Mató a un Policía, Motorizado, King, Gizzard & The Lizard Wizard, Avalon Emerson, Bruses, Babelgam, Margarita Siempreviva, WYK, Los Cotopla Boyz, Mala Bengala, Paula Pera y El Fin de los Tiempos.

También estarán J Balvin, Juan Pablo Vega y el Binomio de Oro. Según la organización, Devendra Banhart no podrá presentarse debido a motivos de fuerza mayor.

Te puede interesar: Miley Cyrus en Colombia: la altura de Bogotá le pasó factura en su concierto