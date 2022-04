Esto es lo que hará Dayana Jaimes en el aniversario de la muerte de Martín Elías

‘El gran Martín Elías’, como también era conocido el hijo de Diomedes Díaz, falleció el 14 de abril del 2017, en un trágico accidente de tránsito en una de las carreteras de Sucre, luego de dar su último concierto en Coveñas.

Dayana Jaimes fue su última esposa y la madre de su hija Paula Elena. La Comunicadora Social ha expresado en sus redes sociales, y en diferentes entrevistas, el dolor que le causó la muerte de su esposo, aunque desde hace un tiempo para acá ha preferido guardar silencio sobre temas que tengan que ver con artista, entre otras cosas, porque 5 años después de ese trágico suceso, se dio una nueva oportunidad en el amor.

¿Qué hará Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, el Jueves Santo?

Este jueves, se conmemoran los 5 años de fallecido de uno de los íconos de la música vallenata en Colombia. Por esa razón, los seguidores de Dayana Jaimes le preguntaron, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, qué haría ese día. Aunque la también empresaria suele ser muy reservada con ese tema, le contó a los curiosos internautas que visitará su tumba. “Por lo general, vamos temprano y estamos un rato en la tumba de Martín. Tenemos un momento íntimo porque sé que después comienzan a llegar más personas a visitarlo. Prefiero ir súper temprano”, puntualizó.

De igual manera, confesó su desacuerdo con los fanáticos de Martín Elías que le llevan serenata al cementerio. “Nunca he estado de acuerdo con ese tipo de cosas de que van al cementerio con mariachis, tocan la caja, la guarachaca, el acordeón. Es muy respetable, pero yo no lo comparto”. Ahí mismo, le preguntaron algunos datos sobre su nuevo novio, sobre cuánto llevan juntos, cuándo lo va a presentar, etc, pero Dayana no quiso dar mayores detalles al respecto.

Por otro lado, y en ese mismo juego, le preguntaron, “¿Por qué hay gente que habla tan feo de ti, si no pareces mala persona?”. Ante ese interrogante, la viuda de Martín Elías respondió: “Todo depende. Si lo escuchas de una persona que nunca en la vida ha tratado conmigo ni me conoce, no está bien de la cabeza. Si lo escuchas de un familiar o amigo te van a hablar maravillas, y si lo escuchas de alguna persona que tuvo algún inconveniente conmigo o algún resentido, pues no te va a hablar bien”.