Esto hicieron Adriana Lucía y Piter Albeiro con la plata que ganaron en MasterChef

Actualmente, se encuentra al aire la tercera temporada de MasterChef Celebrity, la más polémica y comentada por los televidentes, debido a las constantes diferencias que hay entre algunos de los participantes, específicamente entre el grupo de ‘Las 4 babys’, conformado por las actrices Carla Giraldo, Viña Machado, la cantante Marbelle y la modelo Catalina Maya, quien recientemente abandonó la competencia, contra los comediantes Liss Pereira, Frank Martínez y Diego Camargo.

La duda que siempre surge entre los televidentes es cuánto dinero reciben los ganadores del reality y, además, en qué lo gastan. El humorista Piter Albeiro fue el ganador de la primera temporada en el 2018, y la cantante Adriana Lucía se llevó el premio en la segunda entrega en 2019.

Alejandro Leiva, como es su nombre de pila, recibió 200 millones de pesos. Según nos contó en una de las ediciones de Vea, parte de la suma fue invertida en la empresa de renta de carros que tiene en Estados Unidos, y la otra en algunas obras sociales.

“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (...) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, dijo.

Por su parte, la cordobesa reveló en una entrevista para el programa Autostar, que debido a la llegada de la pandemia quiso destinar parte del dinero para ayudar a los que más lo necesitaban, como los que trabajan para sus empresas familiares. “Nuestra decisión como familia fue ayudar a las familias que trabajan con nosotros. Tenemos un restaurante y también tenemos una clínica odontológica”, dijo la artista.

