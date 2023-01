Evaluna y Camilo volverán a casarse en una boda múltiple con los Montaner

El matrimonio de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry es uno de los más comentados en el mundo del espectáculo. Los cantantes cumplirán en los próximos días 3 años de casados. En el 2021 se convirtieron en padres por primera vez de Índigo, una niña a quien todavía no han presentado públicamente.

Te puede interesar: Giovanny Ayala es criticado por la forma en la que le pidió matrimonio a su novia

Camilo y Evaluna se casaron el 8 de febrero del 2020. Este año, volverán a dar el “sí acepto”. EFE/Javier López Foto: EFE - Javier López

La pareja ha sido muy criticada en redes sociales, sobre todo, por el “misterio” que han tenido con su primogénita al no mostrar su rostro. También, porque ha habido cierta confusión con respecto al género de la niña, pues según el programa Al rojo vivo, los artistas quieren que su hija sea un bebé no binario, para cuando sea grande ella misma pueda definir su género. Eso desencadenó una serie de críticas, incluso, los tildaron de “raros”.

Más noticias de Evaluna y Camilo Evaluna: estos son los ingeniosos tips de la esposa de Camilo para verse más alta Camilo apoda a su esposa Evaluna como ‘La pulga’, precisamente por su baja estatura. Esto es lo que realmente mide. Leer aquí: Evaluna: estos son los ingeniosos tips de la esposa de Camilo para verse más alta Ricardo Montaner reveló el plan ‘secreto’ que usó para unir a Camilo y Evaluna El mayor de la familia Montaner reveló cómo se concretó la relación de su hija Evaluna y el cantante Camilo. Leer aquí: Ricardo Montaner reveló el plan ‘secreto’ que usó para unir a Camilo y Evaluna

Evaluna y Camilo: ¿dónde será su próxima boda?

En uno de los más recientes capítulos de la serie Los Montaner, emitida por Disney Plus, el cantante Ricardo Montaner le pidió a su esposa Marlene Rodríguez que se volviera a casar con él.

No es la primera vez que el artista y su esposa han renovado votos, de hecho, es algo que suelen hacer cada cierto tiempo para fortalecer su relación. Esta vez, el intérprete de Me va a extrañar aprovechó para desempolvar unas fotos de sus hijos cuando estaban pequeño, al igual que algunas de su matrimonio, enfocándose en la importancia de conformar una familia sólida. “Yo quería aprovechar para volverle a pedir matrimonio a mi esposa. A ver si ella quiere volverse a casar conmigo. Así como esa primera vez o más bonito todavía. No te pude comprar un anillo, pero te compré una medallita”, le dijo.

Ese momento, Marlene reveló que, entre los planes de su hija Evaluna y su yerno Camilo también está el renovar votos y que les gustaría que fuera en la India. “Habíamos quedado que Camilo y Evaluna querían renovar votos en la India, así que podemos todos casarnos”, resaltó la progenitora de la joven de 25 años.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, Mau, otro hijo de Ricardo Montaner, afirmó que él y su esposa Sara Escobar cumplirán cinco años de matrimonio y que también les gustaría renovar los votos. Así las cosas, todo parece indicar que serán tres bodas que celebrarán en conjunto.

Por ahora, se desconoce la fecha y más detalles al respecto. Lo cierto es, que, la familia Montaner siempre se ha mostrado muy unido y entre las cosas más importantes para cada integrante, es permanecer siempre juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales.

Te sugerimos leer: ¿Carolina Cruz terminó con su nuevo novio? Esta sería la prueba, según internautas

Evaluna y Camilo no se separarán

La noticia de la renovación de votos desmentiría tajantemente los rumores de una supuesta crisis entre Evaluna y Camilo, como habían afirmado algunos internautas, quienes se atrevieron a asegurar que la crianza de su hija Índigo sería la causante de una supuesta ruptura entre la pareja.