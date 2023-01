Giovanny Ayala es criticado por la forma en la que le pidió matrimonio a su novia

Giovanny Ayala es uno de los artistas de música popular más conocidos del país. El llanero se hizo famoso por temas como De rodillas te pido, Pasado pisado, Anoche la escribí, entre otras.

Te puede interesar: ¿Carolina Cruz terminó con su nuevo novio? Esta sería la prueba, según internautas

Giovanny Ayala Foto: Jhoan Lopez - Jhoan Lopez

En algunas oportunidades, el cantante se ha visto envuelto en polémicas relacionadas con su vida sentimental, por esa razón, sus últimas relaciones ha preferido mantenerlas lejos de la opinión pública.

Así reaccionó la novia de Giovanny Ayala a la propuesta de matrimonio

Recientemente, el cantante se convirtió en tendencia luego de publicar un video donde aparece pidiéndole matrimonio a su novia de una manera muy particular.

Más noticias de famosos Shakira ya tendría el regalo de cumpleaños para Piqué. Karol G estaría involucrada Shakira y Piqué cumplen años el próximo 2 de febrero. El futbolista 36 y la cantante, 46. Este sería el regalo que ella le tendría preparado. Leer aquí: Shakira ya tendría el regalo de cumpleaños para Piqué. Karol G estaría involucrada Fotos: Ella es Joana Sanz, la bella esposa de Dani Alves La modelo le envió varios mensajes de apoyo a su esposo, el futbolista Dani Alves, quién fue arrestado este fin de semana, por presunto abuso sexual. Fotos: Ella es Joana Sanz, la bella esposa de Dani Alves

Primero, aparece el artista, un poco nervioso, preguntándole a sus seguidores qué les parece la idea de pedirle a su joven novia que se casen. Luego, muestra unas imágenes donde los dos están almorzando con un ‘corrientazo’. Mientras la joven está comiendo, se da cuenta de un anillo que estaba entre el arroz. Ella lo saca y se lo muestra al artista con una enorme sonrisa. Por su parte, él continúa comiendo.

Aunque no se puede escuchar qué se dicen entre los dos, porque de fondo se escucha el tema Tu lugar es a mi lado, la pareja se mostró muy feliz y enamorada.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Giovanny Ayala criticado

En el clip, se puede apreciar que la joven, de quien se desconoce su nombre y su edad, le pide a Giovanny que le ponga el anillo. Él la sujeta de la mano para que ella misma se lo ponga, haciendo oficial la pedida de mano. El momento terminó con un romántico beso. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, pues algunos internautas consideraron que esa no era la mejor manera para pedirle matrimonio a la pareja.

“No me gustó esa pedida de mano, le faltó ser más especial, ella fue quien se puso el anillo, tú debías coger el anillo y colocárselo”, “el tipo más ordinario”, “muy particular la forma de pedir la mano… por no decir otra cosa”, “no así no, sin romanticismo, no papito, no me decepcione, arrodillado le pides matrimonio y tú le colocas el anillo”, “qué guiso poner el anillo en un corrientazo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación que ya cuenta con más de 500 likes.

Te sugerimos leer: Margarita Rosa y Carlos Vives cantando ‘Gaviota’ de ‘Café, con aroma de mujer’

Giovanny Ayala respondió a las críticas

Luego de recibir múltiples comentarios, el artista salió a defenderse. Por medio de un comentario que puso en la misma publicación, el intérprete de De rodillas te pido, explicó el por qué no pudo ponerle él mismo el anillo a su novia. “Gracias por la observación, les quiero aclarar que tuve un accidente de posible fractura, por eso fui intervenido por un profesional “Quiropráctico” donde prácticamente tengo una inmovilización en mi dedo índice derecho y por eso no puedo darle movimiento para darle manejo a sostener un anillo y ponérselo en su momento a mi novia, pueden apreciar el video que les acabo de mandar, para que ustedes no digan que fue falta de caballerosidad. Feliz noche”.