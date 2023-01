‘La Descarga’: la “parada” de Maía a Carlos Calero: “no te vistas que no vas”

En el más reciente capítulo de La Descarga, el templo de la música, los pupilos de Maía se lucieron en el tocadiscos con la ilusión de continuar en la competencia pue anoche, uno de ellos debía abandonar el ‘Campamento musical’.

Te puede interesar: Esta sería la razón por la que Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, calló a Shakira

El turno fue para María Nelfi, Laura Azul, Jair Santrich, César Amaya y el ‘Tenor del Rock’. Los cinco concursantes cautivaron no solo a su mentora Maía, sino también a Santiago Cruz, Marbelle y Gusi, quienes no dudaron en felicitarlos por su gran talento.

Maía protegió a María Nelfi y dividió opiniones

La concursante más veterana de la competencia, interpretó Cuando vivas conmigo, sin embargo, aunque todo parecía ser un éxito, de un momento a otro se le olvidó una parte de la canción quedando en shock durante un tiempo. La participante no pudo evitar llorar y, a su vez, pidió disculpas por el error cometido.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Más noticias de 'La Descarga' ‘La Descarga’: ¿por qué Carlos Calero interrumpió a Marbelle en su ‘show’? Marbelle y su pupilo Mel García protagonizaron un curioso momento que dejó sin palabras a más de uno. “Estamos al aire”, les dijo Carlos Calero. Leer aquí: ‘La Descarga’: ¿por qué Carlos Calero interrumpió a Marbelle en su ‘show’? Stefany Zabaleta ‘La Descarga’: Maía rompió en llanto por su presentación ¡Impresionante! Stefany Zabaleta dejó sin palabras a Santiago Cruz, Maía, Marbelle y Gusi. Todos quedaron completamente asombrados en el ‘Campamento musical’ de La Descarga. Leer aquí: Stefany Zabaleta ‘La Descarga’: Maía rompió en llanto por su presentación

Para sorpresa de todos, su mentora la salvó. “Bueno, primero doña María Nelfi no llore, esté tranquila, todos sus compañeros, artistas y nosotros entendemos, hasta tal punto que usted es mi elegida hoy (...) Todos comprenden, aquí cuidamos y damos segundas oportunidades. Usted no se puede ir sin que cantemos juntas”.

¿Por qué Maía “frenó en seco” a Carlos Calero?

La presentación de César Amaya también generó múltiples emociones. El artista que interpretó con mucha energía Me rehúso, puso a bailar y a gozar a todo el público. Al final de su presentación, subió al escenario el presentador Carlos Calero, quien quiso imitarlo haciendo algunos de los pasos de baile que realizó el concursante.

Mientras el cartagenero bailaba muy emocionado, Maía lo frenó, como queriéndole decir, a manera de broma, que el baile no era lo suyo. “Caleris, no te vistas que no vas”, le dijo. Por su parte, Santiago Cruz agregó: “muy valiente tú al ponerte a bailar al lado de César Amaya, muy valiente”.

Te sugerimos leer: Ella es Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’

Enseguida, para no dejarse intimidar, Calero le contestó: “pues si quiere le enseñamos acá don Santiago Cruz, venga acá”. Los comentarios desataron las risas entre el público y los demás mentores, quienes no dudaron, finalmente, en elogiar la presentación de Amaya.

“Esta es una canción que parece fácil, pero cuando tú tienes la responsabilidad de interpretar una canción así ahí es donde realmente está el reto y me encantó todo lo que propusiste con la canción, te disfrutas lo que haces… Me encanta verte bailar, felicitaciones”, le dijo Marbelle.