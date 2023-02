María Nelfi, del equipo Maía, renunció a ‘La Descarga’: “no me siento con fuerzas”

Uno de los momentos más esperados por algunos participantes de La Descarga, el templo de la música, era superar las primeras etapas para llegar al ‘Campamento musical’ y experimentar cómo es la convivencia con los integrantes de cada equipo.

Desde el principio, María Nelfi, del equipo de Maía, no se mostró muy cómoda; de hecho, casi todos los días se le veía llorar porque extrañaba a su familia y porque no estaba de acuerdo con algunas actitudes de sus compañeros.

¿Qué pasó con María Nelfi en ‘La Descarga’?

Hace unos días, la participante con más edad dentro de la competencia realizó su presentación frente a los mentores; sin embargo, se le olvidó una parte de la canción Cuando vivas conmigo y eso la terminó afectando emocionalmente, pese a que su mentora Maía la salvó.

Desde entonces, se mostró muy triste y con deseos de irse del reality. En la emisión del pasado 1 de febrero, se vivió uno de los momentos más emotivos dentro del ‘Campamento musical’.

¿Por qué María Nelfi renunció a ‘La Descarga’?

Como Maía la había salvado, María Nelfi tenía la misión de cantar junto a su mentora en la próxima descarga. Por esa razón, la intérprete de Ingenuidad llegó a buscarla al ‘Campamento musical’ para que ensayaran, pero se encontró con una total sorpresa. La artista de 73 años estaba muy triste, tanto, que le expresó sus deseos de irse del reality. “¿Qué pasa, por qué está así?”, le dijo Maía.

Entre lágrimas, la participante le contestó: “No puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set y eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo nunca lo he hecho. Te amo, te admiro y te respeto y no está lejos el día que me encuentre en una tarima contigo y pueda bendecirte públicamente porque eres única, eres mi ángel de la guarda, pero me quiero retirar porque el miedo de volver a fracasar lo tengo pendiente, pero no quiero defraudarte”.

Mientras María Nelfi hablaba, su mentora la abrazaba y le daba consuelo. “Tengo bloqueada la mente, tengo miedo de subirme a una tarima. Después de lo que pasó no hallo qué hacer… Me quiero ir, tengo mucha soledad en el alma”, señaló la concursante.

Maía, con mucha nostalgia, la animó a hacer lo que era mejor para ella y su salud. “Lo importante ahora es que usted se sienta bien. Las decisiones son importantes y la suya la respeto, la valoro y la comprendo. Lo más importante es su salud y su felicidad, y que la música en su vida le de alegría. Yo no quiero presentarle agobio ni estrés, menos después de tantas cosas que usted ha vivido”.

María Nelfi se despidió de sus compañeros

Luego de la charla con Maía, la ganadora de La Voz Senior 2021 le explicó a sus compañeros lo que sucedía y el por qué había tomado la decisión de retirarse. “No me siento con fuerzas para continuar en el grupo y yo quiero retirarme muchachos, es que estoy cansada, le fallé a Maía, ella confió en mí desde que me vio y eso no es justo... los amo, los quiero mucho, y yo donde quiera que esté siempre tendrán ustedes mi bendición y mi cariño, nos vemos en el camino y que mi Dios me los bendiga”, dijo con lágrimas.

