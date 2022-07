Foto | Así lucia Jorge Rausch, jurado de Masterchef, en su adolescencia

En 2015, Jorge Rausch llegó a la televisión colombiana debido como juez en el programa televisivo Masterchef Colombia. Desde entonces, y año tras año, el chef ha logrado no solo encontrar nuevos talentos para la cocina, sino que también ha formado sus caminos, pues se ha convertido en el padrino profesional de muchos.

Pese a su estricta forma de ser, Jorge Rausch ha logrado conquistar el corazón de cientos de colombianos, quienes en reiteradas oportunidades, a través de redes sociales, no dudan en señalar que es su juez favorito de la competencia.

Recordemos que Jorge comparte su papel de jurado en el programa gastronómico con el cartagenero Nicolás de Zubiría y el chef de origen chileno Christopher Carpentier.

Por otro lado, hace unas horas el chef compartió, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, una exclusiva fotografía de su juventud, tomada en 1989. En ella, se logra observar que tenía una abundante cabellera y lucía un traje formal, características que hoy día no son muy habituales en él.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues cientos de cibernautas no podían creer que Rausch fuera el protagonista de la imagen, pues luce muy distinto.

“No puedo creer que seas tu mi Jorgito… lucías muy diferente, pero bueno, sigues siendo bello”, “Mi querido chef siempre sorprendiéndome, definitivamente de ese hombre en la foto solo queda el recuerdo”, “¿Te dijo alguien en esa época que te parecías a uno de los integrantes de New Kids on the Block?” y “Sabía que en tu joven habías tenido cabello, pero nunca pensé que eras de cabello crespo”, fueron algunos de los comentarios que amigos y seguidores le dejaron en la publicación.

¿Qué viene para Jorge Rausch luego de terminar ´Masterchef Celebrity´?

Luego de cuatro meses de arduas jornadas de grabación y de que los colombianos conocieran el nombre del nuevo ganador de Masterchef Celebrity, Jorge Rausch compartió con sus seguidores sus nuevos proyectos: se tomará un momento para descansar en su familia y dedicarse un poco más a su cadena de restaurantes.