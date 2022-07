“Tengo colapsado el WhatsApp” Así celebró Ramiro Meneses su triunfo en MasterChef

No ha pasado ni un día entero desde que se conoció la noticia del ganador de Masterchef Celebrity 2022 y Ramiro Meneses continúa siendo tendencia en redes sociales gracias a su triunfo.

El actor de 52 años se convirtió en el ganador de esta temporada y logró llevarse 200 millones de pesos a su casa. Mientras sus compañeros, amigos y televidentes llenaban sus redes sociales de felicitaciones, Ramiro Meneses no daba pistas de su paradero ni aparecía ninguna reacción suya al triunfo de MasterChef Celebrity.

Casi un día después, el ganador del concurso de RCN reapareció en sus redes sociales con un video de ocho minutos explicando el motivo de su ausencia.

Ramiro Meneses reapareció en redes sociales para hablar de su triunfo en ´MasterChef Celebrity´

Contrario a sus compañeros, quienes utilizaron las redes sociales para enviarle un mensaje a Ramiro Meneses, el actor estuvo callado desde el momento en que se conoció su triunfo en Masterchef Celebrity.

Tatán Mejía, Chicho Arias, Claudia Bahamón, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría lo felicitaron, pero él apareció hasta un día después y realizó una transmisión en vivo en que se conectaron más de 1.600 personas.

“Voy a hacer este en vivo porque creo que en este momento es importante, lo que está pasando es alucinante, es increíble todo este proceso, lo apoteósico que es tener el título de Masterchef, gracias, tengo congestionado hasta el WhatsApp, entran mensajes por doquier, calculen ustedes 500 mensajes que no sé ni cuándo los voy a responder” , manifestó Ramiro Meneses en su video, publicado hace unas horas, donde también aseguró que su red social Instagram colapsó por tener hasta el momento más de 150 mil mensajes.

Mientras sus seguidores continuaban felicitándolo por su triunfo en Masterchef Celebrity, Ramiro Meneses continuaba agradeciendo, pero también mostró su sorpresa al enterarse que hubo televidentes que incluso se desmayaron al saber la noticia de la boca de Claudia Bahamón durante el capítulo final.

“Es impresionante lo que ha generado este triunfo, yo no me lo esperaba, quiero decir que sí me quería ganar Masterchef por supuesto, pero no me esperaba esta cantidad de afecto, de amor, que entendieran los platos. Yo ni sé qué decir, espero hayan disfrutado, y poco a poco les iré retribuyendo tanto afecto hacia mí” finalizó el video el actor donde además aseguró que no ha podido dormir por andar de entrevista en entrevista.

Ramiro Meneses no descarta la posibilidad de poner a la venta al público algún día un plato preparado por él mismo.