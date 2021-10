Foto: así quedó Jessi Uribe luego de perder las ‘chocolatinas’ de la lipo

El cantante de música popular había pasado por el quirófano para reducir algunas medidas, pues no se sentía a gusto con su cuerpo.

Para nadie es un secreto que Jessi Uribe se sentía acomplejado por su cuerpo, así lo ha manifestado varias veces en sus redes sociales y en diferentes entrevistas.

El año pasado en pandemia, el intérprete de Dulce pecado y pareja de la también cantante de música popular Paola Jara, se sometió a una liposucción, pues para él su apariencia física es muy importante por su constante exposición al público. Luego de la intervención, su cambio físico fue muy evidente, de hecho, en redes sociales presumía orgulloso de su nueva figura y, además, subía constantes videos haciendo ejercicio.

Sin embargo, en los últimos meses muchos de sus seguidores comenzaron a notar que Jessi Uribe había subido nuevamente de peso. Incluso, algunos le comentaban sus fotos, y le decían que había perdido el dinero invertido en su procedimiento estético, convirtiéndose en blanco de críticas en su cuenta de Instagram, donde suma 5.2 millones de seguidores.

Recientemente publicó una foto donde muestra su abdomen. “Es lo que hay, esto está muy duro. Ni el ayuno, ni la Keto. Pero bueno alguien me dijo tener abdominales no significa tener buen cuerpo, aquello de la simetría. Que moral”, escribió en su publicación, en la que asegura que todo lo que había logrado en la pandemia se perdió por falta de disciplina. Sin embargo, dejó claro que ese tema ya no le preocupa como antes. La instantánea ya alcanza los 48 mil likes y cientos de comentarios.

“Lo importante es que hay salud”, “usted con esa voz espectacular q tiene para q abdominales”, “estás perfecto, Paola préstamelo un ratito”, “Estas como me lo recetó el medico”, entre otros mensajes le dejaron sus fanáticas.

