Que respeten: Jessi Uribe defiende a Paola Jara de las críticas en redes sociales

Jessi Uribe ha sido reconocido como uno de los cantantes de música popular más escuchados. Además de su carrera, su vida privada siempre ha estado en el ojo público.

En su cuenta de Instagram ya pasó los 5 millones de seguidores. Muchos de ellos se han dedicado a criticar cada publicación que el cantante sube a su perfil, especialmente si tiene algo que ver con su relación con la también cantante Paola Jara, con quien lleva viviendo más de un año.

Desde que iniciaron su relación, han sido fuertemente criticados por los internautas. Aunque ambos están acostumbrados a los haters, al parecer, el intérprete de Dulce Pecado ya se está cansando de esas personas. “Me da mucha rabia, soy de los que contesta en las redes sociales, y mi manager y hasta la misma Pao han intentado que no responda, pero yo soy así. A los demonios que aparecen por ahí en las redes sociales disfrazados en un perfil por ahí, los bloqueo pa’ que respeten”, dijo en una entrevista con el programa La Red.

Por su parte, el bumangués reconoció que ese es el precio que deben pagar por su reconocimiento. Además, explicó que esas críticas, en parte, han sido por su forma de ser. “La verdad que es normal, yo creo que eso viene con el reconocimiento; no me gusta llamarlo fama, más bien es reconocimiento, y siempre se está expuesto a eso; si uno es público, tiene que estar consciente de que esas cosas van a pasar. Eso es también por mi forma de ser y de como soy, tan frentero, digo las cosas como son y por eso me clavo ese puñal yo mismo”.

Fuera de los malos comentarios que recibe por su relación, Jessi Uribe ha estado en el ojo público por su estado físico, especialmente por la liposucción que se realizó el año pasado.

